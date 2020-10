Historietas para celular, la nueva apuesta de la industria cultural surcoreana

LEA TAMBIÉN

La ola de la cultura surcoreana sigue creciendo y ahora lo hace de la mano de los ‘webtoons’. Estas son tiras cómicas que se lanzan por capítulos y que están adaptadas al mundo ‘online’. En Ecuador ya hay fanáticos de estos productos.

El nombre ‘webtoon’ viene de la fusión de ‘web’ y ‘cartoon’ (caricatura en inglés). Aunque es un término anglosajón, se refiere a las historietas para móvil coreanas. Es decir, las dimensiones de las hojas virtuales son las de la pantalla de un celular promedio.



Si bien este formato apareció a mitad de la década de los 90, empezó a ganar fama a partir del 2003, con el género romántico o ‘romantic comics’. Así lo cuentan Ji Young Mun, encargada de cultura de la Embajada de Corea del Sur en Ecuador, y Sangho Jeon, asesor administrativo y cultural de la Embajada de Corea del Sur.



Nicole Rodríguez, de 24 años, es comunicadora social y fanática del ‘webtoon’. Los conoció a inicios del 2020 y con la llegada de la pandemia ha tenido más tiempo en casa para leer al menos 10 títulos diferentes. Lo interesante, dice, es que algunos tienen imágenes en 3 dimensiones, sonido, movimiento o usan la vibración del celular para incrementar la tensión.



En Corea del Sur, explican los representantes de la Embajada en el Ecuador, hay lectores desde los 15 hasta los 50 años. Hay escritores que se dedicaban a los comics desde los años 80 y después se convirtieron en escritores de ‘webtoons’, por lo que siguen apuntando a sus contemporáneos.



Sin embargo, a escala internacional, la mayor cantidad de lectores de estas historietas son adolescentes y jóvenes. El consumo de las tiras cómicas coreanas va de la mano del K-pop y de las novelas surcoreanas, llamadas doramas.



De hecho, Rodríguez conoció este mundo tras ver la serie ‘Extraños del infierno’. Ese thriller sicológico está basado en un ‘webtoon’. “Lo busqué y descubrí la plataforma Naver Webtoons. Me quedé impactada, me gustó”, relata.



Naver es la empresa más popular fuera de Corea del Sur para ver estas historietas. Están traducidos a varios idiomas, entre ellos español en inglés. Los episodios se publican cada semana de forma gratuita.



No obstante, cada título tiene cinco episodios escondidos. Para obtenerlos antes de la fecha de publicación hay que pagar. Una vez que finaliza la historia, hay un periodo gratuito para leerla. Después, hay que pagar para obtenerla, de acuerdo con Jeon.



Algunos de los autores y obras famosas son Yaongyi con ‘Secretos de belleza’, Taejun Park con ‘Apariencias’ y Youngchan Hwang con ‘Dulce hogar’.



“Los webtoons son parte de la ola coreana (hallyu), muchos de ellos se están convirtiendo en dramas y películas. Sería un honor que mucha más gente sepa que existe el ‘toon’ coreano”, dice Mun.



Aunque todavía es una industria en crecimiento, 67 millones de personas usan servicios de ‘webtoons’ a escala internacional, de acuerdo con datos de la Embajada de Corea del Sur en Ecuador. Esto representó USD 400 millones en 2016. En 2020, el tamaño del mercado es de USD 70 millones mensuales o USD 850 millones anuales.



La Embajada estima que en Ecuador hay unos 20 000 fanáticos del Hallyu u ola coreana, principalmente entre adolescentes y veinteañeros.