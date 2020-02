Historias de los nacidos el 29 de febrero; todos celebran su cumpleaños por lo alto cada cuatro años

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Este 2020 es un año bisiesto, es decir el calendario tiene un día más y en lugar de tener 365 días, tiene 366, y quienes nacieron el 29 de febrero debieron esperar cuatro años para festejar en la fecha exacta su cumpleaños.

Michelle del Hierro cumplirá 32 años pero en teoría tiene 8 años porque nació en año bisiesto, un 29 de febrero de 1988. Su familia siempre bromea con su edad y le dicen que lleva una ‘estrellita en la frente’.



Para Michelle el haber nacido en año bisiesto también es algo especial, “no es común”. Recuerda que su madre le contó que llegó al mundo un lunes a las 16:00.



Cuando no es año bisiesto, los amigos y familiares de la joven la llaman a felicitar el 28 de febrero y el 1 de marzo, pero cuando el calendario tiene 29 días en febrero la expectativa de los más cercanos a Michelle crece.



En el Registro Civil no dejaron a la madre inscribir a Michelle el 29 de febrero sino que le cambiaron al 1 de marzo. Y de hecho ella celebra su cumpleaños ese día.



Santiago Espinosa es padre de Dante, que nació el 29 de febrero del 2016. El joven de 27 años dice que ha esperado con bastante emoción estos cuatro años para celebrar el primer cumpleaños de su hijo. “Esta fecha es más especial porque cae el día exacto en que nació Dante”. Para Santiago, su hijo es muy especial y muy inteligente, “como ya tiene cuatro años, espero que él pueda recordar su primer festejo”. La costumbre de la familia Espinosa es celebrar el 28 de febrero.



Pero no todos quienes nacieron el 29 de febrero lo celebran todos los años. Hugo Tohala Salcedo, nació en 1968, y festeja su cumpleaños cada cuatro. “Yo no celebro sino es 29 de febrero, así que este sábado voy a celebrar por los otros tres que no pude”, comenta entre risas Hugo y agrega que ya tiene todo listo: la fiesta, el whisky, el cantante y los amigos ya están convocados.



Y aunque amigos y familiares llaman a Hugo el 28 de febrero o el 1 de marzo, Hugo dice que “eso no cuenta”.



Según datos del Registro Civil de Ecuador, 389 personas nacieron en el último 29 febrero del 2016. Guayas es la provincia en donde más nacimientos se registraron en esa fecha con un total de 100, seguido de Pichincha con 79.



Al contrario del caso de Michelle, Dante fue inscrito la fecha en que nació. Para el registro de la persona, la institución se basa en el informe de nacido vivo que emiten todos los hospitales.



En el mundo se estima que hay unas 5 millones de personas nacidas en este día del total de 7 700 millones de habitantes que tiene la Tierra y, según las leyes probabilísticas, la posibilidad de nacer el 29 de febrero es de una entre 1 461, menciona el diario El Español.