'Todas las traiciones' de Justin Bieber a Selena Gomez, el hilo que se volvió viral

"Jelena", ese fue el nombre que los fanáticos de Justin Bieber y Selena Gomez le dieron a la pareja una vez que se confirmó su relación en el 2011. Aunque han pasado más de ocho años, la palabra ha regresado a los mensajes de usuarios de redes sociales, esto gracias a un hilo viral de Twitter que, supuestamente, cuenta "todas las traiciones que Justin le hizo a Selena".

El primer mensaje de este hilo se difundió el pasado 5 de julio del 2019 y hasta este lunes 8 de julio el tuit suma más de 45 000 retuits y 179 000 'me gusta'. Las cifras aumentan minuto a minuto y dan cuenta del interés que despertó este resumen de las supuestas traiciones de Bieber a Gomez durante su relación.



La cuenta Memes de Gomez, que cuenta con más de 20 000 seguidores fue la creadora de esta cadena de mensajes que ha hecho que el nombre de Selena Gomez aparezca en las tendencias de Twitter hasta este lunes 8 de julio. Según se indicó en la cuenta, la investigadora de las 'traiciones' de Bieber, fue Cris Días, una usuaria que cuenta con 99 000 seguidores en la red social.



Lo que hizo la cuenta Memes de Gomez, dedicada a Selena Gomez, es traducir los tuits de la cuenta de Días en los que se detalla la relación tóxica de la pareja.



El hilo se compone de decenas de mensajes, documentos con fechas y fotos. Todos ellos dejan ver que la relación entre Justin Bieber y Selena Gomez era realmente más complicada de lo que en ese tiempo se conoció. La cuenta dice que una de las primeras infidelidades de Bieber habría sido con la modelo Barbara Palvin en el 2011, mismo año en el que inició su relación con Gomez, que se mantuvo hasta finales del 2012.



Los mensajes hacen énfasis en el rol de Taylor Swift en la relación. "Taylor no 'nació' odiando a Justin" y recuerdan el video del tema Everybody Knows que la cantante difundió en YouTube el 9 de marzo del 2013 y cuya letra dice: "tu novio es un imbécil y todo el mundo lo sabe, tu madre te lo advirtió y tú sabes que él tiene a otra persona".



Además, los tuits recuerdan que se rumoreó que Kylie Jenner también estuvo involucrada con Justin Bieber cuando él estaba con Selena Gomez y que el actor Orlando Bloom agredió físicamente a Bieber por haber coqueteado con Miranda Kerr.

También dice que una de las modelos con las que Bieber engañó a Gomez fue Hailey Baldwin, su actual esposa.