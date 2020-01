Primera compositora ganadora del Globo de Oro revela detalles sobre el rodaje de 'Joker'

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La chelista islandesa Hildur Gudnadottir terminó la banda sonora de 'Joker' antes de comenzar la filmación, algo poco común pero que permitió al director usar la música en el set de rodaje e incidir en la actuación de la estrella Joaquin Phoenix. Y el resultado fue un éxito.

Gudnadottir, la primera mujer en ganar un Globo de Oro por composición, elogió el trabajo de Phoenix -que se llevó el premio a mejor actor dramático- y destacó su colaboración con el inquietante tema en violonchelo.



“Gracias Joaquin por hacer mi trabajo realmente fácil con tu actuación espectacular e increíble, fue alucinante”, dijo Gudnadottir al recoger su premio el domingo 5 de enero del 2020.



La relación entre la espeluznante banda sonora y su actuación estelar fue inusualmente intensa, precisamente porque el tema estuvo listo antes de que comenzaran la filmación y permitió a Todd Phillips usarla “mientras estaban rodando”, explicó la compositora islandesa.



“La música influyó mucho en sus actuaciones”, dijo Gudnadottir, que optó por ritmos simples y pulsantes que se asemejan a los latidos del corazón. “Muchos de sus movimientos y mucho de su ritmo vienen directamente de la música”, añadió, hablando en un evento en Beverly Hills organizado por Bafta, la academia británica de cine.



Una escena memorable en la que el Guasón de Phoenix huye de un crimen sangriento a un baño público, donde inesperadamente irrumpe con un baile inquietante, fue improvisada por el actor. Los movimientos siguen la melodía de Gudnadottir, que estaba sonando en el set de filmación.

Video: YouTube, cuenta: Screen Themes



“Nuestro diálogo no fue a través de palabras, nunca tuvimos una conversación sobre nada de esto”, explicó Gudnadottir. “Pero él fue realmente capaz de interactuar con la música”.



“Es una forma maravillosa de colaborar. Creo que es una forma realmente hermosa y orgánica para una película que tiene tantos elementos diferentes, que todos esos elementos crezcan juntos”.



Esta extraña relación entre compositora y estrella seguramente se sumará al mito de la película, que ha suscitado polémica así como aclamación y grandes opciones de ganar premios.



Phoenix es favorito a hacerse con el Oscar a mejor actor, lo mismo que Gudnadottir, que ya ganó un Emmy por la banda sonora de la serie de HBO 'Chernobyl'.



Después de dos décadas trabajando en bandas sonoras de películas, Gudnadottir ha visto un cambio de actitud hacia las mujeres, un ingrediente clave para su avance, que incluye el histórico triunfo en los Globos.



Anteriormente, la única compositora femenina que había ganado era Lisa Gerard, quien compartió su premio con Hans Zimmer por 'Gladiator' en 2000.



“He notado un poco de cautela algunas veces en los últimos años, en la última década más o menos, para confiar en las mujeres para estos proyectos grandes”, dijo Gudnadottir a periodistas después de su victoria del domingo.



“Pero creo que gracias a toda la conciencia que se ha creado en los últimos dos años sobre la posición de la mujer en la industria, también me he beneficiado mucho de ello”, añadió. “Creo que la gente está un poco más abierta a confiar en las mujeres hoy en día”.