Hilary Duff anuncia que Disney+ no recuperará la serie 'Lizzie McGuire'

La actriz y cantante Hilary Duff anunció este miércoles 16 de diciembre del 2020 que se han cancelado los planes para recuperar la serie 'Lizzie McGuire' (2001-2004) en la plataforma Disney+.

"Sé que los esfuerzos y las conversaciones han estado en todos los lados para hacer un reboot (una reinvención, un nuevo comienzo de una serie), pero tristemente y pese a los mejores esfuerzos de todos, no va a suceder", dijo hoy Duff en su perfil oficial de Instagram, donde tiene 16,2 millones de seguidores.



"Quiero que cualquier reboot de Lizzie sea honesto y auténtico a quien sería Lizzie hoy. Es lo que el personaje merece. Todos podemos tomar un momento ahora para lamentar la increíble mujer que habría sido (en este ya descartado proyecto televisivo) y las aventuras que habríamos vivido con ella", añadió.



Duff aseguró, asimismo, que ha sido un honor interpretar a un personaje que tuvo un gran impacto en su vida y bromeó con que, aunque esto ha sido una decepción para ella, 2020 ha sido un año repleto de infortunios para todos.

Claro ejemplo del relajado régimen penitenciario en Colombia.

Liliana Campos, “ La Madame” de Cartagena, celebró en la cárcel de San Diego el día de la Virgen de Las Mercedes, patrona de los reclusos. pic.twitter.com/Idv4lf6QvF — Jean-Pierre Serna (@jpserna) September 25, 2018



Disney también dio su versión sobre lo sucedido.



"Los fans de Lizzie McGuire tienen grandes expectativas por cualquier nueva historia", dijo la compañía en un comunicado recogido por medios como Variety.



"A menos que y hasta que estemos seguros de que podemos cumplir con esas expectativas, hemos decidido frenar esto y hoy hemos informado a los representantes del reparto de que no continuaremos con los planes para esta serie", agregó.



La idea de recuperar 'Lizzie McGuire' se dio a conocer a mediados de 2019, pero la gestación de este proyecto ha estado envuelta en problemas hasta su fracaso final.



Terri Minsky, la creadora de la serie original y que iba a encargarse también de esta nueva etapa, abandonó en enero la producción ya en marcha de 'Lizzie McGuire'.



Medios estadounidenses aseguraron entonces que Duff y Minsky apostaban por una versión más adulta, que en su origen fue una serie totalmente destinada al público familiar.



Disney no se mostró muy partidaria de esta reorientación de 'Lizzie McGuire', por lo que Duff y Minsky propusieron que se llevara a la plataforma Hulu, también del gigante de Mickey Mouse pero sin la vocación infantil y familiar de Disney+.



Sin embargo, esta idea no contó con el visto bueno de Disney.