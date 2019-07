'Nuestros hijos vaciaron nuestra cuenta bancaria jugando FIFA', denuncia padre

LEA TAMBIÉN

En solo tres semanas, los hijos de Thomas Carter gastaron casi USD 700 para adquirir jugadores del videojuego de fútbol FIFA. Los menores hicieron las compras por medio de la tienda en línea de la consola Nintendo Switch, informa el portal de la BBC.

En el videojuego, los jugadores pueden comprar plantillas, pero los futbolistas incluidos en estas son solo revelados luego de que se completa el pago. El padre realizó la primera compra, por un valor de USD 9,97 en la tienda virtual, pero no se percató de que sus hijos habían visto cómo realizó el proceso.



El hombre, residente en Hampshire (Reino Unido), admite que no tomó las suficientes precauciones para limitar el acceso de sus hijos a la tienda virtual de Nintendo. De hecho, no se percató de las compras de sus hijos hasta que ni él ni su esposa pudieron realizar pagos en establecimientos, pues su cuenta bancaria estaba totalmente vacía.



Los hijos de la pareja tienen menos de 10 años y, según el medio, sienten mucho remordimiento por sus acciones. Sin embargo, aseguran que no entendían completamente el impacto de lo que estaban haciendo. Por ahora, la consola de videojuegos quedó confiscada "indefinidamente" dijo el padre.



La firma Nintendo, asegura la BBC, reembolsó a los padres todo el dinero que los menores gastaron y removió todas las plantillas de jugadores adquiridas por los niños.

El padre considera que la práctica del FIFA carece de ética. "Pagas USD 50 por el juego, que ya es bastante dinero, pero luego la única manera de poder tener un buen equipo es básicamente apostando", dijo. Además denunció que pese a que sus hijos gastaron casi USD 700 no lograron desbloquear a su jugador favorito, Lionel Messi.



Los dispositivos que ofrecen servicios de forma pagada también tienen formas de que los padres puedan activar mecanismos de control de gastos para que las personas no vivan historias similares a las de Carter.



A continuación, una guía sobre cómo activarlos

En la consola Xbox One:



Desde el control, presione el botón que tiene el símbolo de Xbox, acceda al menú Sistemas y siga la siguiente ruta: configuración-cuenta-inicio de sesión-seguridad y contraseña. Seleccione, 'cambiar mi inicio de sesión' y navegue hacia la derecha donde aparecerá la opción 'personalizar'. Allí seleccione la opción 'pedir mi clave para hacer compras'



En la consola Nintendo Switch



Inicie sesión con una cuenta configurada en el rol padre/ guardián. Seleccione el "grupo familiar" y seleccione a qué miembros de la familia desea restringir. Luego seleccione "restringir as compras en la e-shop de Nintendo" para desactivar las compras y presione guardar.



En un iPhone o iPad



Active la opción de Screen Time (Tiempo en pantalla). Necesitará configurar una contraseña separada para padres. Luego, acceda a las restricciones de contenido y privacidad y active la opción 'contenido y privacidad' diríjase a iTunes y compras en App Store y seleccione la opción 'no permitir'



En la consola Play Station 4



Deberá crear una cuenta separada para su hijo, entonces el límite de gastos mensuales se coloca automáticamente en cero. Sony ha advertido a los padres que no realizará reembolsos de compras hechas desde cuentas de adultos.