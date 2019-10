Hijo de José José exige una autopsia del cadáver de su padre, cuando aparezca

LEA TAMBIÉN

El hijo de José José, uno de los cantantes mexicanos más aclamados de todos los tiempos, dijo el martes 1 de octubre del 2019 que aún no saben dónde se encuentra el cadáver de su padre, pero que exigirán una autopsia cuando aparezca.

“Lo único que quiere la familia es despedirnos de José José” pero a estas alturas queremos “una autopsia, una necropsia, saber de qué murió nuestro padre”, dijo indignado José Joel Sosa en una conferencia de prensa frente a una funeraria de Miami, acompañado por su hermana Marysol.



“Seguimos sin saber a ciencia cierta dónde está el cadáver de mi papá, seguimos sin poderlo ver”, explicó frente a la funeraria Caballero Rivero Westchester, donde le dijeron que no sabían nada sobre el paradero del cadáver del popular músico.

En la funeraria en la que supuestamente están los restos de José José los hijos del segundo matrimonio de cantante no han podido localizar el cuerpo. Foto: EFE.

El hijo de José José acusó a su media hermana Sarita Sosa, de 25 años e hija del tercer matrimonio del cantante, de ocultar el paradero del cuerpo mientras pasa el día “maquillándose” y “laciándose el cabello” , y de querer “quedarse con todo” el dinero de las regalías.



“La niña va atrás del dinero”, acusó, y dijo que no comprende por qué Sarita se llevó a su padre de México a Miami cuando este padecía un cáncer de páncreas y estaba “desnutrido” y “deshidratado”.



Sarita Sosa tiene los derechos sobre el legado de su padre. “No sabemos si hay un testamento (...) Eso va a ser otra cloaca que en su momento se va a abrir”, dijo José Joel Sosa a la prensa.



“Yo no me voy de aquí sin ver el cuerpo de mi padre, sin saber las causas de su muerte y saber las condiciones en las que él se fue”, dijo por su lado Marysol Sosa, llorando.

Marysol Sosa, la hija de José José, dijo que solo quiere ver a su padre y denunció que Sara Sosa, la menor de los hijos del intérprete, les oculta detalles. Foto: EFE.

Los tres hermanos tienen previsto reunirse a platicar por primera vez esta noche a las 19:00 (00H00 GMT) en el consulado de México en Miami. Pero Sarita ya ha aplazado la cita varias veces y José Joel y Marysol temen que pueda volver a hacerlo.



Los dos hermanos, hijos de un segundo matrimonio de José José, dijeron que ya han contratado a un abogado. “Si no se puede por las buenas va a tener que ser por las malas” , advirtió José Joel.



El Príncipe de la canción, cuya voz privilegiada marcó un hito en la cultura popular mexicana y de varios países latinoamericanos, estaba hospitalizado en el condado de Miami-Dade y falleció el sábado 28 de septiembre a los 71 años.

En su carrera de 55 años vendió más de 100 millones de discos, lo que lo convierte en uno de los intérpretes más exitosos en habla hispana.