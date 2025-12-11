El nombre de uno de los hijos de Ricardo Montaner se volvió protagonista tras una declaración que sorprendió a miles.

La frase que desató la conversación

Ricky Montaner se convirtió en tendencia después de una entrevista que dio mucho de qué hablar.

Sus palabras recorrieron plataformas enteras y generaron todo tipo de reacciones.

El artista dijo que tuvo una “relación amorosa corta” con el cantante colombiano Sebastián Yatra.

Comentó que esta conexión nació mientras escribían canciones juntos.

Aseguró que la química musical entre ambos era profunda y especial.

Incluso relató que ese vínculo pasó de lo profesional a lo sentimental por un tiempo.

Sus declaraciones llamaron la atención del público. Muchos usuarios no tardaron en compartir el clip y abrir debate.

De la sorpresa al debate en redes

Como se cuenta en VEA, el video se viralizó en cuestión de horas. Varios cibernautas interpretaron las palabras de Ricky como una confesión seria.

Otros consideraron que el comentario tenía un tono humorístico. Recordaron que el músico suele bromear durante sus entrevistas.

Sebastián Yatra cantó el día de la boda de Ricky Montaner. Foto: Instagram

La historia sumó interés por su referencia a “Ya no tiene novio”, canción que ambos trabajaron en 2018, como lo recuerda El Tiempo. Para algunos, esto daba más fuerza a lo que contó.

El tema llegó incluso a generar memes y lecturas distintas.

La aclaración de Montaner y la reacción familiar

Frente a la magnitud de la viralización, Ricky Montaner aclaró lo ocurrido.

Usó sus redes sociales para explicar el contexto real.

Dijo que todo había sido una broma y que no debía tomarse de forma literal, como narra Caracol Tv.

Comentó que el tono no se percibió igual para todos quienes vieron el clip.

También contó que los videos llegaron a su padre, Ricardo Montaner. Relató que ambos se rieron por cómo la historia había sido malinterpretada.

Su mensaje calmó parte del revuelo. Aun así, el fragmento de la entrevista quedó como uno de los más comentados del día.