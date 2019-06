Hija de Martin Scorsese levantó un ‘crowfunding’ para arreglar su departamento

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

A la directora de arte Catherine Scorsese, hija del afamado cineasta Martin Scorsese inició una campaña de recaudación de fondos para reparar su departamento, en Nueva York. En el interior de la vivienda se produjo una inundación en mayo del 2019. Su objetivo era recaudar USD 30 000 para el arreglo. Sin embargo, su pedido en la plataforma GoFundMe, no solo generó aportes económicos, sino comentarios críticos de sus seguidores en redes sociales.

Usuarios de Twitter criticaron Catherine Scorsese por usar la plataforma para un fin que consideraron "poco relevante". La cuenta @tokingblackgirl, por ejemplo, comentó: “Además de ser la hija de una leyenda del cine y de su edad -debió haber trabajando mucho- no tiene USD 30 000 para arreglar su casa?”, mientras que el usuario @bella438 dijo: “Ella podría pedir dinero para ayudar a la gente, pero prefiero hacerlo para reparar su ‘humilde’ departamento. No es relevante”.



Frente a los cuestionamientos, la artista cedió una entrevista al periódico estadounidense The Post para aclarar por qué levantó una recaudación de fondos para arreglar su departamento que -según el medio- está valorado en más de USD 1 millón y localizado en el corazón del barrio de Williamsburg, un sector exclusivo de Brooklyn.

Después de contar que la inundación se produjo debido a que un vecino depositó grandes cantidades de papel y tapó el escusado, Catherine Scorsese se defendió y dijo que, aunque su pedido se difundió de forma pública, se trataba en realidad de una campaña privada para “amigos, familia y compañeros de trabajo”.

La directora de arte Catherine Scorsese canceló la campaña de financiamiento que levantó en la plataforma GoFundMe, después de recaudar 6 110 para reparar su departamento. Foto: Captura de pantalla

La directora de arte puso fin a la campaña el domingo 2 de junio, después de haber recaudado USD 6 110. Durante la entrevista con The Post, Scorsese insistió en que “nunca le pidió dinero a nadie” y añadió que decidió cancelar el ‘crowfunding’ porque su hermana Tanya “estaba harta de que nos ‘trolls’ entraran a comentar”.



“Me parece increíble que me llamen ‘parásito’ porque mis amigos y familiares quieran ayudarme y no fuese corriendo a pedirle ayuda a mi papá”, expresó Scorsese, indignada y continuó: “Algún día podré contar mi versión de la historia y les garantizo que todos se sentirán avergonzados”.



“Además de ser la hija de una leyenda del cine y de su edad -debió haber trabajando mucho- no tiene USD 30 000 para arreglar su casa?”, mientras que el usuario @bella438 dijo: “Ella podría pedir dinero para ayudar a la gente, pero prefiero hacerlo para reparar su ‘humilde’ departamento. No es relevante”.



Frente a los cuestionamientos, la artista cedió una entrevista al periódico estadounidense The Post para aclarar por qué levantó una recaudación de fondos para arreglar su departamento que -según el medio- está valorado en más de USD 1 millón y localizado en el corazón del barrio de Williamsburg, un sector exclusivo de Brooklyn.

Catherine Scorsese (izq.) heredó el gusto por el cine de su padre Martin Scorsese (der.) Foto: AFP

Después de contar que la inundación se produjo debido a que un vecino depositó grandes cantidades de papel y tapó el escusado, Catherine Scorsese se defendió y dijo que, aunque su pedido se difundió de forma pública, se trataba en realidad de una campaña privada para “amigos, familia y compañeros de trabajo”.



La directora de arte puso fin a la campaña el domingo 2 de junio, después de haber recaudado USD 6 110. Durante la entrevista con The Post, Scorsese insistió en que “nunca le pidió dinero a nadie” y añadió que decidió cancelar el ‘crowfunding’ porque su hermana Tanya “estaba harta de que nos ‘trolls’ entraran a comentar”.



“Me parece increíble que me llamen ‘parásito’ porque mis amigos y familiares quieran ayudarme y no fuese corriendo a pedirle ayuda a mi papá”, expresó Scorsese, indignada y continuó: “Algún día podré contar mi versión de la historia y les garantizo que todos se sentirán avergonzados”.