Hasta los héroes tuvieron fiascos en el cine comercial este 2019

‘Géminis’ No todo lo que toca Will Smith se convierte en éxito. Esta historia es básica, pero las proezas tecnológicas merecían una mejor taquilla, aunque al menos juntó USD 173 millones, 35 millones más de su costo. Los críticos la destrozaron, pero competir contra ‘Joker’ fue demasiado para Will Smith, e incluso para su doble.