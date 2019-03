Hermana de Michael Jackson lo acusó de ser un pedófilo en 1993

LEA TAMBIÉN

Las imágenes fueron captadas en 1993 y salieron a la luz nuevamente tras la difusión de 'Leaving Neverland', un documental en el que dos hombres aseguran que Michael Jackson abusó de ellos cuando eran niños. En el video, la hermana del 'rey del pop', LaToya, dice que su hermano es un "pedófilo" y exige que las víctimas sean escuchadas.

LaToya Jackson, ahora de 62 años, dice en el video que ha visto cheques con "muy muy altas sumas" de dinero firmados para pagar a niños para mantenerlos callados. Así lo reporta el tabloide británico The Sun. "Debo decir que esto es muy difícil para mi, Michael es mi hermano. Lo amo, pero no puedo y no voy a quedarme callada y ser cómplice de sus crímenes cometidos contra niños pequeños e inocentes", dice Jackson en las imágenes.



"Si me quedo callada", continúa, "significa que fomento la culpa y la humillación que sienten estos niños. Y creo que eso está muy mal", dice Jackson quien además admite haber sido víctima de abusos sexuales y asegura que las víctimas estarían marcadas por lo que vivieron.

Video: YouTube, cuenta: www.MJFacts.com





De acuerdo con la información de The Sun, LaToya hizo estos comentarios luego de que el padre de Jordy Chandler, quien entonces tenía 13 años, acusó a Michael Jackson de abusar de su hijo.



"Estos niños", dice LaToya "van a estar marcados por el resto de sus vidas y no quiero ver a más niños pequeños e inocentes afectados de esta forma. Amo a Michael, pero me da pena por estos niños, porque ellos ya no tienen una vida. No la tienen".



LaToya también cuestionó el hecho de que su hermano compartiera dormitorio con niños pequeños, algo que él mismo admitió antes de su muerte. "Detente y piensa por un segundo y dime, ¿qué hombre de 35 años se lleva a un niño pequeño y se queda con él por 30 días?", cuestiona.



La hermana de Jackson cuestionó el hecho de que el 'rey del pop' se lleve a niños a un cuarto y luego se quede con ellos por cinco días, sin salir de la habitación. "¿Cuántos de ustedes tienen 25 años? ¿Cuántos de ustedes tomarían a niños de 9, 10 y 11 años y harían eso? Amo a mi hermano, pero no está bien. No quiero ver a estos niños lastimados".



Según The Sun, LaToya emitió estas declaraciones cuando no se hablaba con su familia. Sin embargo, luego de un tiempo dijo que hizo las declaraciones porque Jack Gordon, quien entonces era su esposo, la obligó. La mujer se retractó de sus palabras y no ha vuelto a emitir comentarios sobre las acusaciones de abuso sexual infantil que pesan contra su hermano, fallecido en el 2009.



En 'Leaving Neverland', un documental producido por la cadena HBO, dos hombres que ahora tienen alrededor de 30 años, James Safechuck y Wade Robson, y que aseguran haber sido víctimas de abuso sexual del músico cuando tenían siete y 10 años cuentan su testimonio.



Video: YouTube, cuenta: HBO



Tras la difusión del documental, los herederos del 'rey del pop' presentaron una demanda en contra de HBO exigiendo una indemnización de más de USD 100 millones pues, afirman, la cadena violó una cláusula de "no desprecio" que firmó con Jackson para transmitir los conciertos del cantante en Bucarest (Rumania) en el marco de The Dangerous Tour.

La difusión del documental ha hecho que 'Los Simpson' retire un episodio en el que apareció Jackson y que radios de diversas partes del mundo dejen de reproducir los temas por las denuncias.