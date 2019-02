Hermana de Legarda da detalles sobre el asesinato del YouTuber

LEA TAMBIÉN

En un video titulado "El peor día de mi vida... Te amo Legarda", Daniela Legarda da detalles sobre lo que ocurrió el día que su hermano, el YouTuber y cantante colombiano Legarda fue alcanzado por una bala perdida que le quitó la vida. El clip, difundido el pasado 19 de febrero del 2019, suma hasta este 21 de febrero más de cuatro millones de reproducciones.

La joven de 23 años residía en Estados Unidos y en el video contó que estaba finalizando los preparativos para regresar a vivir en Medellín y que un día antes de que su hermano muera, habían encontrado un departamento para ella. Horas después se enteró de lo que había sucedido con su hermano.



Al borde de las lágrimas, Daniela recuerda que la mañana del 7 de febrero del 2019 grabó "un video de reacción a su nuevo sencillo Nutella. Le escribí 'Te va a encantar este video'. Pero Fabio nunca vio el mensaje", se lamenta.



Daniela cuenta que fue su madre quien le dio la noticia de lo que había ocurrido con su hermano. Lo hizo luego de que, al intentar llamar a Legarda, le contestara la policía quien le informó a la progenitora que su hijo había sido alcanzado por una bala perdida en las calles de Medellín.



"Ella me dijo que habían disparado a Fabio en la cabeza y ese fue el peor momento de toda mi vida, cuando yo escuché eso y el pánico en la voz de ella y cuando ella me dijo eso yo empecé a gritar", narra.



En un inicio, cuenta Daniela, pensó que alguien había intentado matar a su hermano. "Todo el mundo lo amaba él, era tan buena persona". Y asegura que nunca perdió las esperanzas de que su hermano viviría.



"Fue el peor día de mi vida" recuerda Daniela quien además cuenta que fue un tío que trabajaba en el hospital en el que el YouTuber fue atendido quien les dijo que él no sobreviviría "y que nos teníamos que despedir... No había nada que hacer, él se había muerto el segundo que le pegó la bala".



Ya con la idea en mente de que su hermano no sobreviviría, Daniela ingresó al lugar en el que estaba. "Lo abracé, le cogí la mano y dijimos adiós", dice con la voz entrecortada.



También dio detalles del momento en el que la bala perdida alcanzó a su hermano y contó que todo sucedió cuando una moto intentaba asaltar a un carro blindado, cuyo guardia disparó "a la persona de la moto y Fabio estaba en su celular, alado del Uber y la bala entró y mató a Fabio".



Daniela no es la única pariente de Legarda que aparece en el video. Su otra hermana María también lo hace y da detalles de cómo ha sobrellevado la vida desde el deceso. "Hay días que me siento bien y otros días lloro demasiado. Y eso está bien. Él nos va a cuidar siempre", dice. Y reconoce que no logran entender "por qué Dios nos quitó este ángel tan bello".



En su video, las hermanas del YouTuber también hacen un llamado para el fin de la violencia en Colombia. "Por favor, di no a la violencia, a las drogas. Todas las acciones que tú haces afectan a las personas a tu lado. Esa violencia mató a personas inocentes y una de esas fue mi hermano", sentencia Daniela.



Cerca del final del clip aparece Fabio Legarda, el padre del músico quien envió un mensaje y le rindió un homenaje a su hijo. También reveló que todos los miembros de la familia se hicieron un tatuaje para recordar al fallecido YouTuber.

Los comentarios del video están llenos de mensajes de apoyo hacia Daniela y el resto de la familia Legarda. "Todos te apoyamos", le escribe una usuaria. "Te entiendo Dani, yo también perdí a mi hermano. Fuerza", dice otra. "Este video me destrozó. Dani, solo Dios sabe el por qué de las cosas", asegura otra.



Video: YouTube, cuenta: Daniela Legarda