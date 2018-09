Henry Cavill no volverá a ser Superman

LEA TAMBIÉN

Henry Cavill, que ha interpretado a Superman en tres películas para el estudio Warner Bros., no volverá a interpretar al hombre de acero, informó hoy la revista especializada The Hollywood Reporter.

Fuentes consultadas por la publicación aseguran que el actor británico ha colgado la capa definitivamente tras aparecer en 'Man of Steel' (2013), 'Batman v. Superman' (2016) y 'Justice League' (2017), aunque ni el estudio ni el intérprete han confirmado la noticia.



El estudio intentó recientemente contar con Cavill para una pequeña aparición en 'Shazam', un título del universo cinematográfico basado en los cómics de DC, de estreno en abril del 2019, pero las negociaciones entre los representantes del intérprete y el estudio no llegaron a buen puerto.



Esa gestión, aparentemente, habría llevado a Warner Bros. a no contar más con el actor para interpretar al personaje.



La atención de Warner Bros. reside ahora mismo en la película sobre 'Supergirl', que contará los orígenes de la superheroína.



Según las fuentes de la revista, el estudio no tiene previsto crear otra película centrada en Superman hasta dentro de varios años.



"Superman es como James Bond, y tras un período de tiempo hay que buscar nuevos actores", indicó una fuente del estudio a la publicación.