Origen de casa Targaryen llegará a HBO en una precuela de 'Game of Thrones'

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

¿Qué ocurrió tres siglos antes del comienzo de la exitosa 'Game of Thrones'? HBO lo responderá con una precuela anunciada este martes 29 de octubre del 2019 durante el lanzamiento de la plataforma streaming del canal por suscripción.

La nueva serie, titulada 'House of the Dragon’ (La casa del dragón) , está basada en el libro 'Fire and Blood’ de George R. R. Martin y se sitúa 300 años antes de la lucha por el Trono de Hierro que cautivó a todo el mundo.



"El universo de 'Game of Thrones' es muy rico en historias", anunció Casey Bloys, presidente de programación de la cadena, en un evento de lanzamiento de su plataforma de streaming HBO Max en Los Ángeles.



"Nos anima mucho poder explorar los orígenes de casa Targaryen y los primeros días de Westeros junto con Miguel, Ryan y George".



La nueva serie será producida por Martin, y Ryan Condal y Miguel Sapochnik, que dirigieron episodios de GOT, incluido el ganador del Emmy Battle of the Bastards



‘Game of Thrones’ tuvo ocho temporadas y se convirtió en una serie de culto, con 59 premios Emmy, a pesar de la decepción que sintieron muchos fanáticos con el final.



No se precisó la fecha del lanzamiento de la precuela, cuyo anuncio llegó horas después de que la prensa especializada informara de la cancelación de otro proyecto sobre el universo de GOT, una historia situada 1 000 años antes de la original y que iba a ser protagonizada por Naomi Watts.



Se llegó a filmar un piloto, pero HBO decidió no convertirlo en una serie completa, según estos reportes.