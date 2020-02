LEA TAMBIÉN

El productor de cine Harvey Weinstein no testificará en su juicio por abusos sexuales en Nueva York, que se acerca antes de lo previsto al final después de que este martes 11 de febrero del 2020 la defensa concluyera su turno para interrogar a testigos y rechazara que su cliente suba al estrado.

El caso, en el que Weinstein está acusado de cinco delitos sexuales y se enfrenta a una posible cadena perpetua si es hallado culpable, continuará este jueves con los argumentos de cierre de la defensa y el viernes con los de la Fiscalía, tras lo cual hay un lunes festivo y el jurado se retirará a deliberar el martes.

Uno de los abogados del productor, Damon Cheronis, indicó al juez que su cliente no testificaría, algo que no se había descartado a lo largo de esta fase de presentación de pruebas, por la que han pasado seis supuestas víctimas llamadas por la Fiscalía y otros testigos.



"Yo quería", se escuchó decir al productor a su salida del juzgado cuando le preguntaron los periodistas presentes, pero otro de sus abogados, Arthur Aidala, afirmó que le han denegado testificar porque las fiscales no han logrado ofrecer pruebas "más allá de toda duda" contra Weinstein, según medios locales.

Este miércoles el juzgado permanecerá cerrado por la festividad del nacimiento del presidente Abraham Lincoln, pero el jueves se reanudará el proceso con los argumentos de cierre de la defensa, de los que se encargará la abogada Donna Rotunno, y el viernes lo hará previsiblemente la fiscal Joan Illuzzi-Orbon.

La defensa comenzó su turno de interrogatorios el pasado jueves 6 de febrero del 2020 y durante cuatro jornadas intentó sembrar la duda sobre las versiones relatadas por las seis mujeres, algunas de las cuales abordaron en detalle sus alegaciones entre cierta conmoción.

El equipo de Weinstein convocó este mismo lunes a tres testigos que pusieron en entredicho a una denunciante del caso, Jessica Mann, y a dos de ls supuestas víctimas con las que la Fiscalía buscaba establecer un patróan "depredador", Annabella Sciorra y Lauren Young.

Hoy martes, una vez se había retirado el jurado, las partes discutieron sobre los contenidos de los argumentos de cierre y se desprendió que la fiscal Illuzzi planeaba mencionar el cambio físico de Weinstein y su uso de un andador como "accesorio" para dar pena.

Entre quejas, la defensa le recriminó al juez James Burke que rechazara el testimonio de un médico de Weinstein que iba a hablar sobre sus problemas de salud, por lo que finalmente el magistrado pidió a la fiscal que no saque el tema del andador.