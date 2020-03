Harvey Weinstein dijo que Jennifer Aniston 'debería ser asesinada', revelan documentos

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Una nueva polémica envuelve al exmagnate de Hollywood Harvey Weinstein, quien está a la espera de ser sentenciado a una pena mínima de cinco y máxima de 29 años de prisión tras haber sido declarado culpable de un delito de agresión sexual y otro de violación en tercer grado.

Documentos de la corte revelaron que, en el 2017, el exproductor escribió un polémico correo electrónico en el que se refirió a la protagonista de 'Friends' Jennifer Aniston.

Según revela este 10 de marzo del 2020 la revista estadounidense especializada en el mundo del espectáculo Variety, Weinstein escribió: "Jen Aniston debería ser asesinada". Lo hizo en respuesta a las preguntas que le hizo un reportero que se contactó con él buscando su versión para una historia en la que se encontraba trabajando.



Variety asegura que tuvo acceso al correo electrónico de Harvey Weinstein la tarde de este martes 10 de marzo del 2020 en una corte criminal de Nueva York que reveló unas 100 páginas de documentos que involucran al exproductor solo un día antes de que se conozca la sentencia que le dará la justicia tras ser declarado culpable por un jurado.



El reportero que buscaba la versión de Weinstein, asegura Variety, trabajaba para el medio National Enquirer. En su correo se lee: "El National Enquirer quiere publicar una historia sobre los reportes de que Jennifer Aniston fue víctima de agresión sexual por parte de Harvey Weinstein". Los representantes de Aniston aseguran que estas alegaciones son falsas.



Los documentos a los que obtuvo acceso Variety, dice el medio, "revelan muchos de los pedidos desesperados de ayuda" que hizo Weinstein luego de que salieran a la luz las publicaciones de los medios The New York Times y The New Yorker, en las que decenas de mujeres acusaron al magnate de acoso, abuso sexual y violación.



Las denuncias contra Weinstein fueron el pilar del inicio del movimiento #MeToo que inspiró a mujeres de Hollywood a contar sus experiencias de acoso sexual en la industria del entretenimiento. Según Variety, entre los mensajes hay algunos dirigidos a agentes "poderosos" de la Creative Artists Agency (CAA) de Los Ángeles, o de la empresa William Morris Endeavor (WME).

También habría correos electrónicos dirigidos a líderes millonarios y políticos entre los que destacan el exalcalde de Michael Bloomberg y el fundador de Amazon Jeff Bezos