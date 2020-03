Condenado por violación, Harvey Weinstein conocerá su sentencia

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El exproductor de Hollywood Harvey Weinstein, condenado por violación y agresión sexual, será sentenciado este miércoles 11 de marzo del 2020 por un juez de Nueva York. Enfrenta hasta 29 años de cárcel.

La sentencia, prevista a las 11:30 (hora de Ecuador) en la corte penal estatal de Manhattan, será la culminación de un juicio emblemático para el #MeToo, tras un veredicto histórico el 24 de febrero que otorgó al movimiento contra el acoso y la agresión sexual su primer triunfo en los tribunales.



El jurado halló culpable a Harvey Weinstein, de 67 años, de agresión sexual en primer grado por practicarle sexo oral forzado a la exasistente de producción Mimi Haleyi en julio de 2006.



El productor de 'Pulp Fiction' y 'Shakespeare in Love' , cuyas películas han ganado 81 premios Oscar, también fue declarado culpable de violación en tercer grado de la exactriz Jessica Mann en marzo de 2013.



No obstante, fue hallado no culpable del delito de violación en primer grado de Mann y de dos cargos de depredación sexual, los delitos más graves de los cuales era acusado y por los que podía ser sentenciado a cadena perpetua.



La sentencia será dictada por el juez James Burke. Weinstein enfrenta una pena mínima de cinco años de prisión y una máxima de 29 años.

El productor Harvey Weinstein fue declarado culpable de violación en tercer grado de la exactriz Jessica Mann en marzo de 2013. Foto: AFP.



Los fiscales pidieron a Burke que aplique una sentencia dura ya que Weinstein cometió abusos “durante toda su vida” y mostró “una falta total de remordimientos” por sus acciones.



En una carta, la fiscalía pidió al juez que considere otras 36 acusaciones de acoso y agresión sexual contra Weinstein que datan de los años 70 y que no formaron parte del proceso.



Weinstein “ha mostrado una actitud de superioridad y una falta total de compasión por el prójimo”, escribió la fiscal Joan Illuzzi.



La defensa, por su lado, pidió al juez que aplique la pena mínima porque Weinstein es un profesional exitoso que ha ganado decenas de Oscar. “Su historia de vida, sus logros, sus luchas son simplemente notables y no deben ignorarse debido al veredicto del jurado”, escribió.



Los abogados del productor aseguran que una sentencia mayor al mínimo equivale a una pena de muerte, ya que según las estadísticas un hombre blanco como Weinstein no vivirá 12 años más.

Donna Rotunno lidera el equipo de abogados que defiende a Harvey Weinstein. Foto: EFE.



Los abogados de Weinstein chocaron varias veces con el juez durante el proceso, e incluso sugirieron que éste no era imparcial hacia el acusado. “Creo que (el juez) siente cierta presión porque sabe que todo el mundo está mirando”, dijo el abogado penal Jeffrey Lichtman.



“Claramente no es un fan de Weinstein o sus abogados así que creo que hará sentir su impacto (...) Mi hipótesis es que será una sentencia de dos dígitos”, afirmó.



Aún no se sabe si Weinstein se dirigirá directamente al juez durante la sentencia, como es usual entre los condenados.



Pero sí está previsto que las acusadoras -Jessica Mann, de 34 años, y Mimi Haleyi, de 42- se dirijan al juez para pedir una pena severa.



Varios medios locales publicaron documentos judiciales el martes que muestran que Weinstein pidió ayuda a los multimillonarios Jeff Bezos y Michael Bloomberg cuando fue blanco de un tsunami de acusaciones de agresión sexual en octubre de 2017.



Cuando escuchó (incorrectamente) que la estrella de 'Friends' Jennifer Aniston lo había acusado de toquetearla, escribió a su portavoz: “Hay que matar a Jen Aniston” , informó el New York Post.



El productor de cine, padre de cinco hijos, no fue encarcelado inmediatamente tras el veredicto porque comenzó a sentir palpitaciones y dolores en el pecho. Fue trasladado a un hospital donde estuvo internado varios días.



Finalmente fue sometido a una operación cardíaca y el 5 de marzo fue transferido a la tristemente célebre prisión de Rykers Island, en el Bronx.

Weinstein aún debe responder a una inculpación en Los Ángeles por la presunta violación de una modelo italiana en febrero de 2013 y la agresión sexual a la exmodelo Lauren Young a la noche siguiente.