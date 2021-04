El exproductor de cine Harvey Weinstein apela su condena por delitos sexuales 

El productor de cine Harvey Weinstein apeló este lunes la condena por delitos sexuales que se le impuso el año pasado en un tribunal de Nueva York y por la que cumple una pena de 23 años de cárcel.

Weinstein, que siempre ha defendido su inocencia, argumenta que el juicio en su contra no fue justo, entre otras cosas, porque se permitió testificar a varias mujeres que habían denunciado supuestos abusos a pesar de que en el proceso no se juzgaban esas acusaciones en concreto.



En un escrito de 166 páginas, la defensa del productor hollywoodiense considera que esas mujeres no deberían haber sido escuchadas y dice que sus testimonios influyeron en el jurado, terminando en un juicio al carácter de Weinstein y no por los supuestos hechos de los que se le acusaba.



Las denuncias contra Weinstein fueron el gran detonante del movimiento #MeToo en todo el mundo y su condena fue vista como una importante victoria para la lucha contra el acoso y las malas conductas sexuales.



El conocido productor fue declarado culpable de acto sexual criminal en primer grado contra la asistente de producción Mimi Haley y de violación en tercer grado contra la aspirante a actriz Jessica Mann, delitos por los que fue condenado a 23 años de prisión en marzo del año pasado.



“Con un año por detrás y con las emociones sosegadas, la transcripción del caso confirma lo que siempre hemos creído: que el señor Weinstein no recibió un juicio justo”, señaló en palabras recogidas por The Wall Street Journal Arthur Aidala, uno de sus abogados.



Durante el proceso, Weinstein ya trató sin éxito de que se cambiase al juez James Burke y había adelantado su intención de recurrir la sentencia.



Weinstein ha sido acusado públicamente de acoso y otros delitos sexuales por decenas de mujeres y se enfrenta aún a varias denuncias ante la justicia, por las que podría ser juzgado en Los Ángeles, donde la Fiscalía le ha acusado de al menos tres presuntas violaciones.