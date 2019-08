Harry Styles rechaza ser el príncipe Eric en la nueva película de 'La Sirenita'

LEA TAMBIÉN

El cantante británico Harry Styles rechazó interpretar el papel del príncipe Eric en la nueva versión de 'La Sirenita' tras varias semanas de negociaciones con Disney, informaron este martes 13 de agosto del 2019 medios especializados en Hollywood que citaron fuentes cercanas a la producción.

De acuerdo con la revista Variety, Styles y Disney interrumpieron de forma "amistosa" las conversaciones sobre su posible incorporación al reparto, una noticia que salió a la luz hace unas semanas cuando, según el medio citado, la negociación estaba aún en fase prematura.



De haber prosperado su fichaje, el excomponente del grupo One Direction habría encarnado a Eric, el príncipe humano que llama la atención de Ariel, en la nueva versión con actores reales que Disney prepara de su clásico musical.



Esta no sería la primera vez que Styles se pone delante de las cámaras ya que anteriormente participó en 'Dunkirk'(2017), un drama sobre la II Guerra Mundial que dirigió Christopher Nolan y que recibió la nominación a mejor película en los premios Oscar.

Precisamente la noticia del posible contrato de Styles con Disney llegó al tiempo que otro medio, Deadline, avanzó el mes pasado que el actor español Javier Bardem negociaba su incorporación al elenco de 'La Sirenita' para interpretar al rey Tritón, el padre de Ariel en el clásico musical.



La información fue corroborada posteriormente por otras publicaciones de la industria cinematográfica, pero Disney aún no ha hecho oficial la incorporación del español.



Hasta el momento, el reparto de la nueva versión del musical cuenta con las confirmaciones de la actriz Melissa McCarthy en el papel de Úrsula, el actor Jacob Tremblay para poner al pez Flounder y la actriz Awkwafina para hacer lo mismo con la gaviota Scuttle.



Asimismo, la cantante Halle Bailey, quien junto a su hermana Chloe compone el dúo musical Chloe x Halle, será la protagonista Ariel.



El proyecto para devolver 'La Sirenita' a la gran pantalla con un nuevo enfoque encaja dentro de la estrategia de Disney de readaptar sus clásicos animados con nuevas tecnologías digitales o con actores de carne y hueso.

Este año ha estrenado ya 'Dumbo', con Tim Burton en la silla de director, y 'Aladdin', con Guy Ritchie al mando de las operaciones, mientras que 'El Rey León', con Jon Favreau como realizador, aún sigue en las taquillas de los cines de todo el mundo.