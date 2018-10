El universo de Harry Potter ya se puede estudiar en la Universidad 

LEA TAMBIÉN

La esclavitud de los elfos domésticos o el uso de las maldiciones imperdonables en la saga 'Harry Potter' estarán entre las asignaturas de un insólito curso con el que una de las mejores universidades indias de Derecho pretende hacer que los alumnos apliquen sus conocimientos "sin prejuicios".

El curso optativo, titulado "Una interrelación entre la literatura fantástica de ficción y el Derecho: especial atención al Potterverso de J.K. Rowling", será ofrecido a los alumnos de cuarto y quinto año en la Universidad Nacional de Ciencias Jurídicas (NUJS) de Calcuta (este) para el semestre que comienza en diciembre.



El profesor e ideólogo del curso, Shouvik Kumar Guha, cree que los estudiantes no pasan el suficiente tiempo pensando cómo usar la ley para responder a las necesidades de la sociedad y considera que el universo de Harry Potter puede ser el escenario perfecto para que apliquen sus conocimientos.



¿Por qué no un mundo real? Porque Kumar Guha no quiere imponer sus ideales políticos a sus estudiantes, que espera sean "neutrales" a la hora de analizar un mundo fantástico.



Podía haber sido otro, dice, podía haber sido la 'Guerra de las Galaxias' si el curso hubiese tenido lugar hace dos décadas. Pero es 2018 y sus estudiantes pertenecen a una generación enamorada del mago de gafas redondas y cicatriz en forma de rayo.



El profesor, que reconoce haberse leído cada libro de la saga al menos una decena de veces, espera también que sus alumnos creen paralelismo entre el mundo mágico y el real, ya que muchas situaciones se repiten no sólo en la India sino por todo el mundo.



"Rowling utilizó el universo de Harry Potter para mostrar las limitaciones de la ley y las instituciones legales: cuáles son los problemas de tener un gobierno antidemocrático, cuando la justicia ya no es independiente, los medios son subvertidos por los que están en el poder o las diferentes clases son discriminadas", dijo a Efe el catedrático.



Por ello, en el plan de estudios están las tradiciones legales e instituciones del universo de Harry Potter, como el papel de la burocracia en el Ministerio de Magia y los crímenes como las maldiciones imperdonables -Avada Kedavra (asesinato), Crucio (tortura) e Imperio (posesión), los hechizos más poderosos-.



También se analizará la moralidad a través de la esclavitud de los elfos domésticos, que trabajan como empleados del hogar en el mundo creado por J.K. Rowling, o la marginalidad de los hombres lobo, reducidos a vagar por las noches en busca de víctimas.



No faltarán el estudio de la economía a través del Banco de Gringotts o la ley deportiva a través del quidditch, el deporte rey en el Potterverso, que se practica sobre escobas voladoras.



El único requisito, o más bien recomendación, para asistir a las clases es haber leído al menos dos veces la saga al completo de la autora británica, con siete novelas originales a las que el año pasado se sumó 'Harry Potter y el legado maldito', guión de la obra teatral estrenada en Londres en 2016.



Para aprobar habrá que pasar un examen, escribir un disertación y presentarla, si bien, como alternativa a exponer su redacción, "los estudiantes pueden hacer trucos de magia durante 15 minutos y no, desaparecer no cuenta", dice el currículo, al que ha tenido acceso Efe.



Kumar Guha reconoce que lo de los trucos de magia es en parte "humor ligero" para que los alumnos entiendan que deben optar por una disertación creativa, casi mágica, pero afirma que si alguno se lo toma al pie de la letra se pensará cómo evaluarlo.



Eso sí, las 40 plazas para este curso de 45 horas son limitadas y ya han sido reservadas. En los últimos días, después de que diese la vuelta al mundo el que se perfila como el curso más exitoso en la historia de NUJS, su ideólogo afirma que le han contactado "cientos" de interesados, incluso de otras universidades y campos diferentes al Derecho. Le han pedido, incluso, que lo transmita en directo por Internet.