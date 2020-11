'Happiest Season', la película que habla del amor homosexual en una comedia romántica navideña

La película "Happiest Season", que se estrenará el viernes 27 de noviembre de 2020 en Hulu y está protagonizada por Kristen Stewart, rompe el molde como una comedia romántica sobre una pareja lesbiana ambientada en la temporada de las fiestas de fin de año.

Stewart, quien es bisexual, dice que está asombrada de que un estudio importante haya tardado tanto tiempo en apoyar una película de este tipo.



"Me hubiera encantado crecer con una película como esta. Pero el hecho de que tenga 30 años y esté en ella hace que me sienta muy afortunada de estar en este primer filme, pero también me desconcierta que lo sea", dijo Stewart.



La actriz interpreta a Abby, quien ha estado en una relación con Harper (Mackenzie Davis) por más de un año cuando Harper la invita a la casa de su familia para Navidad.



En el camino hacia allí, Harper revela que sus padres no saben que es homosexual y Abby tiene que fingir ser su compañera de cuarto heterosexual.



La directora y coguionista de 'Happiest Season', Clea Duvall, dijo que sintió que había una brecha en el mercado de películas LGBT con un toque más liviano.



"Pienso que no siempre tiene que ser una historia tan grande y pesada", dijo. "Nos merecemos romances grandes, brillantes y audaces (...) donde puedas tener un final feliz", agregó.



Daniel Levy, conocido por su rol en la comedia ganadora del Emmy 'Schitt's Creek', interpreta al mejor amigo gay de Abby. El actor dijo que se necesitan contar más historias como 'Happiest Season'.

"El hecho de que sea 2020, y creo que es la primera película de un estudio que muestra a dos mujeres enamorarse durante las fiestas, es algo impactante", agregó.