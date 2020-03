Hamburguesas con forma de coronavirus para combatir el miedo a la epidemia

LEA TAMBIÉN

Con el objetivo de combatir el miedo y la depresión económica y anímica que está causando la pandemia de covid-19, el cocinero Hoang Tung ha creado en sus restaurantes Pizza Home de Hanói una hamburguesa con forma de coronavirus.

“La economía está muy mal, desde enero he tenido que cerrar cuatro de mis ocho restaurantes. Además, veía que la gente, en general, no se sentía bien. La semana pasada pensé que sería bueno hacer algo que mejorara las ventas y animara a la gente”, relata Tung a Efe por teléfono.



Mientras veía con su hijo la película de animación 'Monstruos S.A.', se dio cuenta de que uno de los personajes tenía una forma parecida al coronavirus, pero al mismo tiempo resultaba simpático, de manera que se le ocurrió crear una hamburguesa con una forma parecida usando panecillos de té verde.



“Hablé con mis cocineros y en un día teníamos la receta. Cuando vendí la primera, puse la foto en mi cuenta de Facebook y después de unos minutos ya teníamos 50 pedidos, una gran noticia en estos tiempos de depresión”, cuenta Tung.



Desde entonces, las ventas han sido buenas y ha hecho suyo el lema que le sugirió uno de sus clientes: “Si te da miedo el coronavirus, come una coronaburger”.



Pese a su gran exposición al covid-19 por sus fuertes vínculos con China, Vietnam ha logrado contener la epidemia con fuertes medidas preventivas que han dejado el número de casos en 148 (17 recuperados), sin ningún muerto hasta el momento.



Vietnam cerró los colegios desde principios de febrero y fue uno de los primeros países en suspender vuelos desde zonas de riesgo o en poner en marcha cuarentenas masivas.



Esta semana, las autoridades de Ho Chi Minh y Hanói ordenaron el cierre de todos los negocios no esenciales, por lo que restaurantes como el de Tung solo pueden funcionar con entregas a domicilio.