Hallan en el interior de un tiburón la mano de turista británico desaparecido

Las autoridades temen haber hallado en el interior de un tiburón tigre la mano de un turista británico de 44 años que había desaparecido en la isla Reunión. Su anillo de bodas, según reportan medios internacionales, fue la pieza clave que se utilizó para identificar al hombre luego de que su esposa reportara que había desaparecido tras salir a nadar.



Según informa el tabloide británico The Sun, las autoridades mataron al tiburón tigre, un superdepredador, porque había sido avistado en varias ocasiones nadando cerca de playas frecuentadas por turistas. En medio de la autopsia realizada al animal hallaron la mano de la víctima.



El turista no ha sido identificado, sin embargo, se conoce que es de nacionalidad escocesa y que se encontraba junto con su esposa en las islas de vacaciones. Su pareja reportó su desaparición la tarde del pasado sábado 2 de noviembre del 2019, pues no regresó luego de irse nadar solo en un lugar conocido como Hermitage Lagoon.



Cuando el hombre fue reportado como desaparecido se inició una búsqueda que involucró a barcos y un helicóptero. Buzos investigaron un arrecife de coral que se encuentra en el área y por tierra policías y perros rastreadores buscaron al turista sin éxito.



El tiburón que tenía en su estómago la mano del turista medía al menos tres metros de longitud. Las autoridades aún esperan los exámenes de ADN para determinar si realmente se trata del hombre. Sin embargo, según The Sun, la esposa confirmó que el anillo de bodas que estaba en uno de los dedos pertenecía a su marido.



Los informes forenses deberán determinar si el hombre murió por ahogamiento y su cadáver atrajo al tiburón o si el animal atacó al turista.



La isla Reunión es uno de los puntos más peligrosos del mundo en cuanto a los ataques de tiburones. Durante una visita realizada en octubre al paradisíaco destino, el presidente de Francia Emmanuel Macron aseguró que su gobierno hacía todo lo posible para enfrentar esta crisis.



El tiburón tigre es una de las especies más temidas del mar. Tiene, según National Geographic, una mandíbula que puede triturar el caparazón de una tortuga. Es una especie casi amenazada, según la lista roja de especies amenazadas de la UICN.

De acuerdo con el International Shark Attack File (Isaf), la única base de datos documentada científicamente de todos los ataques de tiburones conocidos, el tiburón tigre es el segundo más mortal del mundo para los humanos.