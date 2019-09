Encuentran en Bali una serpiente con dos cabezas

LEA TAMBIÉN

Los habitantes de una pequeña aldea de la isla de Bali, en Indonesia, quedaron estupefactos al encontrar una serpiente con dos cabezas, algo muy raro en estado salvaje.

El reptil fue visto la semana pasada cuando ondulaba sobre el terreno en Tabanan, una población en el centro de esta isla turística.



“Volvía de mi trabajo y estacioné la moto cerca de la serpiente”, declaró un aldeano, Gusti Bagus Eka Budaya. “La miré con mayor atención y me percaté de que tenía dos cabezas. Esto me sorprendió ”, señaló.



Un video muestra a varios niños reunidos alrededor de la serpiente, suficientemente pequeña como para sostenerla en la palma de una mano. El reptil se desliza sobre una hoja de banano decorada con un símbolo de ofrenda tradicional entre los hindúes de Bali.



No se sabe qué tipo de serpiente es, ni si es venenosa.

Expertos consideran que las serpientes con dos cabezas son muy raras de encontrar en estado salvaje, y que generalmente son criadas en cautiverio.