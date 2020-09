Hallan una novela inconclusa del uruguayo Mario Benedetti

LEA TAMBIÉN

Una novela inconclusa de Mario Benedetti fue hallada hace unos días en un archivo en Montevideo, anunció la fundación que lleva el nombre del célebre autor uruguayo este lunes 14 de septiembre del 2020, cuando se cumplen 100 años de su nacimiento.

“Es una novela inconclusa que estaba en el archivo donde se guardan varios documentos de Mario, cartas, originales, y demás, que está en permanente proceso de estudio y análisis”, dijo Roberto López Belloso, coordinador de la Fundación Benedetti.



El inesperado hallazgo, que tuvo lugar apenas “días atrás”, se dio de forma casual luego de que, por pedido de periodistas, integrantes de la fundación revisaran su archivo en busca de cartas que Benedetti intercambió con otro escritor.



“Como era una zona del archivo que todavía no estaba cien por ciento sistematizada, apareció esta carpeta”, contó López Belloso.



En las 80 páginas encontradas, el escritor aborda el tema de los uruguayos que vuelven del exilio y cómo algunos de éstos terminan regresando nuevamente a España.



“La acción está situada aparentemente a comienzos de los años 90, lo cual no quiere decir que haya sido escrita en esa época”, dijo López Belloso.



Las “múltiples correcciones a mano con su letra” hacen “indudable” que se trata de un texto del escritor, fallecido en 2009.



La fundación, creada a instancias del propio Benedetti en su testamento para preservar su obra, apoyar la literatura y fomentar los derechos humanos, analizará ahora el material para publicarlo.



“Él la dejó rotulada en una carpeta como 'novela inédita inconclusa', con lo cual estamos bastante seguros de que su voluntad es la publicación, y ahora estamos en proceso de estudio a fondo del material para saber cómo se va a dar a imprenta”, indicó López Belloso.



El coordinador cree que lo más probable es que el texto se publique como está, “quizá con algún material anexo”, pero sin tocar el original.



“Fue una verdadera casualidad así que todavía no pudimos hacer un análisis profundo de los pasos a dar y, por supuesto, no sabemos los tiempos de publicación, pero el interés por un texto de Mario es altísimo en todo el mundo”.



La Fundación dio a conocer la noticia en una conferencia de prensa, en la que también anunció al poeta chileno Raúl Zurita como ganador del Premio Internacional a la Lucha por los Derechos Humanos, que la organización entrega cada año.