Gustavo Cerati, el hombre y el artista, en un documental

Un documental de dos horas sintetiza la historia de Gustavo Cerati, en ‘Bios. Vidas que marcaron la tuya’. La serie producida por Underground para National Geographic rinde homenaje a destacados artistas de América Latina.

El seriado, que se transmite cada domingo, se estrenó el pasado 11 de noviembre con un documental sobre Charly García y luego otro de Álex Lora. El programa continúa el próximo domingo 25 de noviembre, con un retrato audiovisual de Cerati, cantautor argentino fallecido en septiembre del 2014.



El capítulo recoge los momentos más significativos de su vida, a través de grabaciones inéditas, imágenes de archivo y testimonios de su familia y colegas como Zeta Bosio, Charly Alberti, con quienes formó la legendaria banda Soda Stereo, entre otros.



La cantante chilena Javiera Mera será la encargada de redescubrir al hombre y al artista, que trascendió la barrera generacional con himnos como De música ligera, Signos, Raíz, Crimen, entre otros.



Previo al estreno, la artista chilena compartió su experiencia en la producción. “No creo que antes haya habido un documental así, que le aporta mucho a la historia de Gustavo y que me ha permitido explorar su lado creativo desde mi propia curiosidad como músico”, aseguró Mera.



El retrato biográfico de Cerati se construye desde el testimonio de su madre, su hermana, sus hijos, así como de amigos, colegas y especialistas que conocieron su vida y su obra.



“Con Benito, su hijo, fue una relación muy bonita porque hablé con él antes de grabar el episodio. Me decía que le gustaba mi música y por eso hubo una doble empatía. Me gustó mucho escuchar las grabaciones que hizo con Gustavo cuando era pequeño, cómo le enseñó a tocar la guitarra y ese tipo de cosas porque es muy distinto ver a Gustavo a través de esta relación padre-hijo”.



Entrevistas, dice Mera, a las que llegó después de volver a revisar la discografía de Cerati, al que reconoce como un referente e inspiración en su propio trabajo y que afrontó con la mayor naturalidad. “Fueron charlas de una sola vez que no hizo falta repetirlas”.



En el camino, Mera asegura que pudo despejar muchas dudas creativas y personales sobre Cerati. “Me quedaron claras muchas cosas sobre el proceso artesanal de dedicarle mucho tiempo a las canciones y fue muy lindo poder verlo a través de la mirada de la gente que lo rodeó y recorrió parte de su vida junto a él”.

Mera pudo ahondar en el interés de Cerati sobre la cábala, el cosmos, el budismo o el esoterismo, temas que atraviesan buena parte de su obra. Artista incansable, coleccionista de libros, exigente, soñador y poeta son algunas de las facetas que se revelan en un documental que, según Mera, “muestra los dos lados de la moneda”.