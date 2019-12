Guns N' Roses confirma concierto en Ecuador para el 2020

LEA TAMBIÉN

La agrupación estadounidense de hard rock Guns N' Roses anunció este 13 de diciembre del 2019 que en el año 2020 regresará a Latinoamérica en el marco de una gira de conciertos. Ecuador será una de las paradas de la célebre banda que ofrecerá un concierto en Quito el sábado 21 de marzo.

La fecha del concierto en Ecuador de la banda está anunciada en su página web. Antes de visitar Quito, Guns N' Roses formará parte del festival Vive Latino en Ciudad de México programado para el 14 de marzo del 2020. También se presentará en San José (Costa Rica) el miércoles 18 de marzo.



La cita, de acuerdo con lo confirmado por la banda, será en el Estadio Olímpico Atahualpa y la venta de entradas para el público en general se iniciará este 18 de diciembre del 2019 a las 10:00. Los precios de las entradas oscilan entre los USD 55 y los USD 300

Guns N' Roses se presentó en Quito por primera vez en el año 2010. Lo hizo en el marco de su gira Chinese Democracy Tour. Foto: Archivo/ Diego Pallero/ EL COMERCIO.

Tras su parada en Quito, Guns N' Roses irá a Lima donde se presentará el 24 de marzo, a Santiago de Chile, Buenos Aires y Sao Paulo donde formará parte de los festivales Lollapalooza previstos en las ciudades para el 27, 29 de marzo y 3 de abril respectivamente.

La última presentación de la banda en Latinoamérica será el 5 de abril del 2020 cuando forme parte del festival Estereo Picnic de Bogotá.



Será la segunda vez que la célebre agrupación, conocida por icónicos temas como Sweet Child O' Mine o Welcome To The Jungle se presente en Ecuador.



La primera vez que la banda hizo una parada en el país fue en abril del año 2010 cuando también se presentó en el Estadio Olímpico Atahualpa en el marco de su gira Chinese Democracy Tour.

La banda confirmó en su sitio web que las preventas para sus shows Quito y Lima se abrirán a las 00:00 del martes 17 de diciembre del 2019. Esta preventa está habilitada únicamente para miembros del club de fans de Guns N' Roses.