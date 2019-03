Guillermo Iván busca sacar a la luz a los latinos con filmes en inglés

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El director mexicano Guillermo Iván dijo que tiene en el inglés un aliado para sacar a la luz los latinos con películas como 'Welcome to Acapulco', su nueva y "más grande" producción que se estrena esta semana.

El también actor y productor, radicado en Nueva York, aseguró que esta comedia de acción sobre un antihéroe, que está disponible on demand y en streaming desde este martes en Estados Unidos, refleja su propósito de "contar historias universales en inglés, pero con elementos latinos".



"El latino hoy en día se quiere ver retratado ya no solamente como una radiografía de alguien que está en una pecera", expresó.



Llamó así a dejar de pensar en los hispanos como simples estadísticas demográficas, "desintegrados" o como el "cliché de inmigrantes", cuando también hay profesionales y líderes empresariales y gubernamentales.



"Hacer historias que tengan a latinos haciéndolo en inglés o biling es y mezclado con su cultura nos permite entender que estamos integrados", indicó Guillermo Iván Dueñas, su nombre real.

Video: YouTube Cuenta: Rapid Trailer



Para el realizador, el cine es "una de la mejores armas para narrar qué somos y quiénes somos".



'Welcome to Acapulco' combina actores estadounidenses como Michael Madsen, Paul Sorvino, William Baldwin y Mike Kingsbaker con estrellas de las telenovelas mexicanas como Ana Serradilla, Ana Layevska, Osvaldo de León y el propio Iván Guillermo.



Mezcla además el universo de los videojuegos con una ciudad "vintage, con glamour de los años setenta como lo es Acapulco", resaltó.



Por otro lado, el cineasta indicó que el inglés le abre la puerta de otros mercados, como por ejemplo Rusia, donde 'Welcome to Acapulco' se estrena este jueves, o Portugal, a donde llega el próximo 19 de marzo del 2019.



"Tristemente nuestro cine en español viaja poco, no tiene la posibilidad de llegar a otras ventanas por la forma en que está constituida la industria", subrayó.



Agregó que hay claras excepciones con producciones como la ganadora de tres premios Oscar 'Roma', debido al renombre de su director, el mexicano Alfonso Cuarón.



Guillermo Iván recordó con humor que su carrera empezó por casualidad a los seis años cuando pasaba por un parque en Guadalajara (México) en el que estaban filmando una comedia en la que necesitaban un niño como él, para entonces "un gordito chistoso", para gritar "vieja loca!".



Ese corto parlamento y la influencia de unos padres dedicados a las artes plásticas y la música, lo encaminaron desde niño como actor infantil de telenovelas.



Educado en Ciudad de México, La Habana y Nueva York, Dueñas cuenta que los estudios que cursó durante ocho años en Cuba, de donde es su familia materna, influyeron enormemente en su carrera.



"Eso cambió mi vida, eso me hizo entender la actuación, el teatro y el cine desde el punto de vista académico, y no solamente como un juego", manifestó.



A los 38 años, el dueño de Golden Ceiba Productions reparte su tiempo como director y también como actor de series y telenovelas, y no quiere elegir una de sus muchas facetas, porque son todas profesiones "incomparables".



El actor de telenovelas como 'Al otro lado del muro' regresa además este domingo a la pantalla chica como la mano derecha de un capo de la droga inspirado en Joaquín 'El Chapo' Guzmán, condenado y encarcelado en Estados Unidos.



De este papel protagonista en la serie "El desconocido: La historia del Cholo Adrián", cuya primera temporada se estrenó en 2017, el actor destaca el esfuerzo de la producción por "entender la parte humana".



Precisó que este drama de acción de la cadena Cinelatino muestra la "fragilidad" de El Cholo, la mano derecha del capo, que "tiene miedos como cualquier ser humano".



Para Guillermo Iván, el "enfoque humano" en el cine y la televisión hace la diferencias entre lo que sería una papa "frita chatarra y una gourmet", en este caso, en medio de la proliferación de las temáticas de narcos.



Aclaró además que no es una novedad al recordar el éxito de historias como 'El Padrino' (1972) o 'Cara cortada' ( 1983) porque "siempre ha habido en la historia del cine una fascinación por entender el significado de la mafia, no es nueva, y vende, claro".