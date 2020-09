Guías turísticos registraron una orca macho en Galápagos

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El empresario turístico y exalcalde de Quito Roque Sevilla aseguró a través de su cuenta de Twitter que un grupo de guías turísticos avistó una ballena macho en el archipiélago de Galápagos.

Sevilla adjuntó varias fotografías del especimen mientras daba saltos en medio del océano.



"Esta mañana en Punta Vicente Roca nuestros guías lograron estas fotos espectaculares de una orca macho gigante saltando varias veces a gran altura. Una razón más para proteger nuestros mares y evitar su depredación", escribió Sevilla.



Esta mañana en Punta Vicente Roca nuestros guías lograron estas fotos espectaculares de una Orca macho gigante saltando varias veces a gran altura. Una razón más para proteger nuestros mares y evitar su depredacion pic.twitter.com/vkCvNj9XFG — Roque Sevilla (@SevillaRoque) September 11, 2020



Aunque el avistamiento de esta especie no suele ser tan común, en otras ocasiones se han registrado orcas circulando por las Galápagos, en solitario y en familias.



En el archipiélago, hasta el momento se ha documentado la presencia de 23 especies distintas de mamíferos marinos.



Las orcas, en particular, no han sido documentadas en muchos registros gráficos en las islas.