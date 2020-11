Una guía para reciclar el papel y cartón de las compras de temporada

El papel y el cartón pueden tener una segunda vida. Estos materiales, por lo general, son utilizados para envolver los regalos o guardar los paquetes que son obsequiados durante las festividades de diciembre. Para evitar que ambos se conviertan en basura, existen distintas recicladores o fundaciones que los reciben.

La festividad más cercana es el Día de Acción de Gracias. Quienes acostumbren a dar regalos en esta fecha, deben almacenar después las envolturas o empaques. Cristina Vallejo, cofundadora de la Fundación para la Innovación e Investigación Ambiental 2IA, explica que lo más importante es que los materiales no tengan aceite. Si esto ocurre, se transforman en basura y ya no hay posibilidad de reciclarlos.



Para preservarlos adecuadamente, es necesario almacenar los materiales en un sitio alejado de la lluvia y de la humedad. Vallejo dice que, en el caso de las cajas de cartón, se debe desarmarlas y dejarlas en una sola pieza. Si se llegan a mojar, se sugiere ponerlas al sol para que se sequen y así mantengan su calidad. Si va a pedir cenas a domicilio, puede reciclar los envases de tetrapack. Debe lavarlos y secarlos para que no queden restos de comida.

Reutilizar o entregar a recicladores de base



Vallejo recomienda reutilizar estos materiales en el hogar. Con las cajas de cartón es posible fabricar juguetes para los niños y el papel puede servir para forrar los cuadernos. En caso de que quiera deshacerse de estos materiales, puede optar por entregar a los recicladores de base de su barrio.



Estas personas dependen económicamente de la recolección y posterior venta de estos materiales. Para identificar y contactar al reciclador más cercano, existen aplicaciones como la ReciApp de Reciveci. Es necesario que las personas fijen una hora y una fecha de recolección con el reciclador.

Fundaciones promueven la reutilización de los materiales



En la Fundación Sembrar Esperanza (Sembres), ubicada en Pomasqui, se separa, compacta y gestiona el papel y cartón para que regrese nuevamente a la industria. Sebastián Chiriboga, director del proyecto ambiental, explica que de lunes a sábado recibe el material en la fundación. También se realizan recorridos para recolectar los materiales. Las rutas se anuncian en la página de Facebook de la fundación.



En el caso del papel regalo, dice, lo más importante es que no tenga plástico o cinta adhesiva, ya que pierde su validez y queda fuera del proceso de reciclaje. Se recomienda colocar en una bolsa el papel comercio, bond y revista. Chiriboga dice que, para guardar cartón, es preferible usar costales.

El cartón y papel ayudan a las personas con cáncer



Los residuos de cartón y el papel son útiles para la Asociación Ecuatoriana de Padres de Niños, Niñas y Adolescentes con Cáncer (Asonic). Esta fundación mantiene un hogar de paso que brinda alimentación y hospedaje a las familias que se trasladan desde otras provincias a Quito, para que los menores reciban sus tratamientos.



Evelyn Tacuri, miembro de la fundación, explica que la venta de estos materiales les ayuda a financiar algunos gastos del lugar, como la compra de tanques de gas. El papel y cartón son recibidos todos los días en la fundación, ubicada en las calles Luis Cordero y Diego de Almagro. Si desea contactarse con los miembros de la organización, puede escribirlos a la página de Facebook Asonic Ecuador.