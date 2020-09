Guardaparques difunden imágenes de la liberación de una anaconda en el Parque Nacional Yasuní

LEA TAMBIÉN

A través de sus cuentas de redes sociales, el Ministerio del Ambiente difundió el registro de la liberación de una anaconda en el Parque Nacional Yasuní, en la Amazonía ecuatoriana.

La liberación del especimen fue llevada a cabo por guardaparques y personal técnico del Responsable de Vida Silvestre de Orellana. En el video se observa al enorme reptil deslizándose lentamente por un pantanal hasta llegar a un río.



La anaconda (Eunectes murinus) es una especie de serpiente constrictora de la familia de las boas. Se la considera la serpiente más grande del mundo. La mayoría de registros de esta especie hablan de longitudes de cinco a 10 metros, aunque existen registros no comprobados de especímenes de hasta 11 metros.

[Video📹] Gracias a #NuestrosGuardaparques compartimos imágenes de la liberación de una anaconda (Eunectes murinus) en el Parque Nacional Yasuní; está especie habita en el Bosque Húmedo Tropical Amazónico y por diámetro y peso es la serpiente más grande del mundo. #FelizLunes pic.twitter.com/VG25lp7aza — Ministerio del Ambiente y Agua de Ecuador (@Ambiente_Ec) September 14, 2020



El hábitat de la anaconda se extiende por toda la zona amazónica sudamericana, pasando por Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Paraguay. En Ecuador, específicamente, se han hallado especímenes en las provincias de Orellana, Pastaza, Sucumbíos, Morona Santiago, Napo y Zamora Chinchipe.



Todo su cuerpo está cubierto por escamas, excepto en el sector de la cabeza, y son de color verde oscuro. Es una especie solitaria, no venenosa y semi-acuática, explica un artículo del área de Biología de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.



Las anacondas no suelen atacar a los seres humanos, a menos que sea en defensa propia. Esto, puesto que los humanos no forman parte de su cadena alimenticia.



La especie se encuentra amenazada en gran medida por la caza furtiva, pues su piel y otras partes de su cuerpo son cotizadas en el mercado negro "por motivos religiosos y medicinales", asegura el Ministerio del Ambiente.