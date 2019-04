Guaidó denuncia bloqueo de vías para impedir su llegada a protesta contra Nicolás Maduro

LEA TAMBIÉN

El opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países, denunció este domingo 28 de abril del 2019 bloqueos de vías que evitaron que asistiera a una manifestación contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Guaidó insistió a la vez en sus llamados a una protesta nacional para el próximo miércoles 1 de mayo -Día del Trabajador-, que ha definido como el inicio de “una fase definitiva” en su ofensiva contra el mandatario socialista.



“La dictadura bloqueó caminos y no nos permite llegar (...). No nos van a detener. Hoy, (vamos) a prepararnos para el 1 de mayo. Hoy, (vamos) a prepararnos para echar el resto”, dijo Guaidó en un audio difundido ante miles de personas concentradas este domingo en Barquisimeto (estado Lara, oeste), a unas cinco horas de Caracas por carretera.



“Trataron de retenernos, trataron de hostigarnos”, agregó el dirigente, quien aseguró, sin embargo, que está “bien”.



Guaidó no dio mayores detalles sobre los incidentes que habrían impedido su presencia en la movilización.



El líder opositor aseguró que la protesta convocada para el miércoles será la “más grande en la historia” del país, que sufre una severa crisis económica, con hiperinflación proyectada en 10 000 000% para 2019 por el FMI y escasez de bienes básicos.



Se espera que la situación, que ha obligado a tres millones de personas a emigrar desde 2015 según Naciones Unidas, se agrave con la entrada en vigor el lunes de un embargo al crudo venezolano por parte de Estados Unidos, que respalda a Guaidó.

Jefe del Parlamento de mayoría opositora, Guaidó se proclamó presidente interino el pasado 23 de enero después de que el Legislativo declarara “usurpador” a Maduro, alegando que su reelección fue fraudulenta.