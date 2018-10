El grupo de rock Deep Purple está pensando en retirarse

LEA TAMBIÉN

El legendario grupo de rock Deep Purple está pensando en retirarse de los escenarios. "Sabemos que no hay nada más vergonzoso que estrellas de rock mayores que hacen el ridículo sobre el escenario", dijo el cantante Ian Gillan (de 73 años) en declaraciones al grupo suizo 'Blick'.

"Seguiremos dos, tres años más como Deep Purple. Tal vez haya incluso un último disco. Pero sabemos bien que en algún momento todo tiene que acabar", añadió.



Gillian lleva casi 50 años con Deep Purple, con algunas interrupciones para una carrera en solitario y como vocalista del grupo Black Sabbath. El músico señaló que los inicios en el mundo de la música fueron difíciles.



"Como no tenía dinero robé galletas de perro en un veterinario porque estaba muerto de hambe", relató. Cuando comenzó con Deep Purple ('Smoke on the Water') en 1969 tan sólo tenía una camisa y un pantalón, añadió.