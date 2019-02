El grupo mexicano Timbiriche se despide tras 37 años cosechando éxitos

LEA TAMBIÉN

El grupo mexicano Timbiriche, que surgió como un grupo infantil y del que formaron parte artistas ahora consolidadas como Thalía o Paulina Rubio, se despide definitivamente de sus fans de Ciudad de México con dos conciertos este fin de semana tras 37 años de actividad.

El sábado 16 y el domingo 17 de febrero ofrecieron dos funciones en el Auditorio Nacional de la gira 'Juntos' y de toda la vida de la agrupación, por la que han ido pasando distintos miembros, siempre manteniendo la estructura de tres mujeres y tres hombres.



El último concierto de la historia de Timbiriche será el 2 de marzo en Mérida, en el suroriental estado de Yucatán, después de haber pasado el 23 de febrero por Monterrey (Nuevo León) y el 28 por Puebla (Puebla).



Según explicó a los medios, la banda formada actualmente por Alix Bauer, Sasha Sokol, Benny Ibarra, Erik Rubin, Diego Schoening y Mariana Garza, se siente ahora más unida que nunca tras una gira de 80 conciertos desde que empezaron hace dos años el tercer reencuentro para celebrar el 35 aniversario.

Video: YouTube Cuenta: Máquina del Tiempo.

Paulina Rubio será la única integrante original que no pueda acudir a los conciertos de despedida de la banda, al igual que Thalía, ya que ambas tienen una agenda muy apretada.



A partir de ahora, Timbiriche, que estuvo activa con sus miembros originales entre 1982 y 1985 y después en tres reencuentros en 1998, en 2007 y en 2017, se divide y cada uno de los artistas tomará su camino desarrollando sus carreras musicales en solitario.



Aun así, no descartan la recreación de su historia en plataformas audiovisuales o incluso en un libro, pero siempre intentando respetar la opinión de todos los cantantes que fueron miembros.



Esta agrupación pop puso la banda sonora a la vida varias generaciones de mexicanos con temas como 'Besos de cenizas' o 'Si no es ahora'.