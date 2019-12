Greta Thunberg pide en Italia que 2020 sea 'el año de la acción'

LEA TAMBIÉN

La activista medioambiental Greta Thunberg pidió este viernes 13 de diciembre del 2019 en la ciudad italiana de Turín (norte) que 2020 sea "el año de la acción" en el que los jóvenes consigan que se reduzcan las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera.

"En menos de tres semanas empezaremos una nueva década importantísima, lo que hagamos en los próximos diez años influirá nuestras vidas y la de nuestros hijos y nietos. Por eso el 2020 es el año de la acción, el año en el que nos esforzaremos para que se reduzcan las emisiones. Debemos estar unidos", dijo este viernes la activista sueca en Turín.



La joven llegó a la ciudad italiana desde Madrid, donde participó en la cumbre del clima, para asistir a una nueva manifestación organizada por el movimiento juvenil Fridays For Future (FFF).



"El futuro de las nuevas generaciones no se puede dar por descontado, depende de nosotros y debemos luchar por este futuro", señaló en el discurso que ofreció a los miles de jóvenes que se congregaron en Piazza Castello, a pesar del frío y del mal tiempo. "Debemos continuar defendiendo el Planeta. No hay otra opción", añadió



Thunberg reconoció a los participantes de esta manifestación que ahora se tomará un tiempo de descanso en su hogar y con su familia, antes de volver a promover acciones de concienciación por todo el mundo para luchar contra el cambio climático.

Y es que Thunberg participó el viernes pasado en la Marcha por el Clima de Madrid, hasta donde llegó desde Lisboa y después de una travesía de 21 días por el Atlántico en catamarán por su negativa a utilizar el avión, que considera un medio de transporte muy contaminante.



Turín es una "ciudad estupenda, estoy muy contenta de estar aquí, aunque no he tenido mucho tiempo de visitarla", dijo Thunberg a los medios nada más llegar a la capital de la región del Piamonte.

Thunberg (16 años) acaba de ser elegida como "la persona del año" por la revista Time, una experiencia que ha calificado de "muy divertida".