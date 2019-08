La presencia de Greta Thunberg impulsa el activismo ambiental frente a la ONU

LEA TAMBIÉN

La presencia en Nueva York de la activista sueca de 16 años Greta Thunberg atrajo este viernes 30 de agosto del 2019 a varios cientos de jóvenes a las protesta de los Viernes para el Futuro que un grupo de niños celebra habitualmente frente a la sede de Naciones Unidas para concienciar sobre la crisis climática.

No importa que Thunberg, que llegó el miércoles 28 de agosto a Nueva York en un velero para no contaminar tras una travesía de dos semanas por el océano Atlántico, haya permanecido callada, sin apenas participar; el entusiasmo de sus compañeros animados por ella se reflejaba en sus caras.



"Es el sistema lo que hay que cambiar, no el clima", "Dejen de negar que la tierra se está muriendo" o "Queremos un futuro saludable" eran algunos de los lemas que gritaban los jóvenes que se concentraron frente al edificio de la ONU y que después marcharon frente a su fachada por la Primera avenida, entre las calles 43 y 48.



Thunberg, que ha inspirado a miles de jóvenes en todo el mundo para luchar en favor del medioambiente, se encontró también con Alexandria Villaseñor, la estadounidense de origen latinoamericano, que comenzó en Manhattan las protestas ante la ONU en el marco de la campaña mundial "Viernes para el Futuro".

"He estado manifestándome frente a la sede de Naciones Unidas durante 38 semanas y te agradezco que estés aquí", dijo Villaseñor, de 14 años, a Thunberg antes de ser interrumpida por los aplausos de los jóvenes activistas convocados y las decenas de periodistas que acudieron a cubrir la cita.



Ante los congregados, Villaseñor aseguró que la responsabilidad de revertir "la crisis climática no se puede poner sobre los hombros de nuestras generaciones para luchar, debe ser resuelta por los líderes del mundo y la gente de poder. Deberían elegir nuestro futuro por encima del dinero".



Junto a la joven activista, otros compañeros alzaron también la voz para llamar a la comunidad internacional a actuar inmediatamente, para criticar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por negar el cambio climático, o para pedir que se ponga fin a los combustibles fósiles y se proteja la naturaleza.



"Vamos a manifestarnos porque las aguas están subiendo, vamos a manifestarnos porque nuestra gente se está muriendo, vamos a manifestarnos por la vida y por todo aquello que amamos, vamos a manifestarnos por ustedes como ustedes se manifiestan por nosotros", cantaron a coro los presentes en varias ocasiones durante la marcha, a la que acudieron varias unidades de la Policía ante su crecimiento inesperado.



También intervino Xiye Bastida, otra activista adolescente mexicana de 17 años, que aseguró que su familia se vio "empujada" a emigrar a Estados Unidos en 2015 después de que unas lluvias torrenciales "sin precedentes" provocaran una inundación en su pueblo.



"La crisis climática te persigue, no hay manera de escapar de ella, afecta a todo el mundo en todas partes", dijo Bastida.



Greta partió el pasado 14 de agosto del puerto británico de Playmouth a bordo del velero buque no emplea combustibles fósiles, rumbo a Nueva York, donde el 23 de septiembre participará en la Cumbre de Acción Climática organizada por las Naciones Unidas.

En una rueda de prensa organizada tras su llegada a un pequeño puerto deportivo de Nueva York, la activista pidió que comience ya luchar para revertir el cambio climático.



"Necesitamos ayudarnos unos a otros para actuar, porque de otra manera puede ser muy tarde; no esperemos más, hagámoslo ahora", dijo.

Los participantes en la manifestación de hoy convocaron a los presentes a una marcha el próximo 20 de septiembre en Nueva York, en el marco de una protesta a escala mundial para llamar la atención a los líderes del mundo sobre la emergencia climática, con motivo de la celebración de la Asamblea General de la ONU, donde participará un centenar de jefes de Estado y de Gobierno.