Greenpeace: 'las 'falsas soluciones' a la polución plástica solo la empeoran'

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La organización medioambiental Greenpeace publicó hoy, martes 1 de octubre de 2019, un informe sobre la contaminación con plásticos en el que acusa a diversas empresas y multinacionales de presentar "falsas soluciones" como los bioplásticos o los envases de cartón y papel, que lejos de aliviar el problema lo empeoran.

El documento, bajo el título 'Desechando el futuro', subraya que el uso de nuevos envases para sustituir los tradicionales de plástico no soluciona la actual crisis sino que "aumenta la contaminación, con consecuencias devastadoras".



"Incluso el plástico biodegradable no cumple con la promesa prometida", señaló Matthias W thrich, experto en residuos de Greenpeace Suiza, quien indicó que "en condiciones naturales, no se descompone en absoluto o lo hace demasiado lentamente, por lo que existe un gran peligro de que termine en los océanos".



"Para los animales marinos no hay diferencia entre sofocarse debido a los plásticos o los bioplásticos", agregó el experto.



Greenpeace defiende que los nuevos materiales de los envases, que siguen siendo en general de un sólo uso, además no hacen sino reforzar la cultura de lo desechable, "a la que debemos las inmensas montañas de desechos que contaminan el medio ambiente".



El informe llama especialmente a multinacionales a tomar medidas reales de reciclaje de envases, en lugar de las actuales que la organización ecologista considera un mero lavado de cara, como el instituto de investigación de embalajes recientemente inaugurado por la suiza Nestlé.



"Grandes empresas como Nestlé, Unilever, Coca-Cola y PepsiCo están aprovechando los modelos desechables, y no habrá un cambio real hasta que dejen de aumentar la cantidad de plástico que usan", alegó al respecto Graham Forbes, de la oficina de Greenpeace en Estados Unidos.



La organización recuerda que la producción y combustión global de plástico emite tanto dióxido de carbono como 189 plantas térmicas, y alerta que pese a la concienciación creciente el 90 por ciento del plástico producido a nivel mundial nunca ha sido reciclado.

Uno de los ejemplos más visibles de la contaminación plástica en el mundo es la aparición de gigantescas manchas con fragmentos flotantes de este material en los océanos, como la que se ha identificado en el norte del Pacífico, y que ya se extiende por cientos de miles de kilómetros cuadrados.