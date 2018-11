Los Grammy Latinos 2018: Una noche musical más allá del reguetón

LEA TAMBIÉN

Electrónica, regional, salsa, rock, fusión, flamenco, rap y pop son algunos de los géneros musicales que se abrirán paso, más allá del explosivo y reconocido reguetón, en la edición 19 de los premios Grammy Latinos que se celebrará este jueves, 15 de noviembre del 2018, en Las Vegas.

La Academia Latina de la Grabación centró este año sus esfuerzos en "diversificar"los premios que se entregarán en el MGM Grand Garden Arena con "artistas, productores y compositores provenientes de todos los géneros que hacen única la música en español".



Así lo reiteró el presidente de la Academia, Gabriel Abaroa Jr., al explicar que "sus miembros siguen reconociendo el talento emergente y de artistas respetados que toman riesgos, que son creativos e innovadores y que permiten que la música latina sea descubierta, explorada y disfrutada".



El uruguayo Jorge Drexler, los mexicanos Natalia Lafourcade y El David Aguilar, la banda colombiana Bomba Estéreo, la chilena Mon Laferte y los españoles Rosalía y Pablo Alborán, son solo algunos de los más de 100 artistas que pelearán desde todos los rincones de la música por un gramófono.



Aunque el reguetón sigue en la cima como uno de los favoritos, la edición 19 de los Grammy trae consigo sonidos en los que el 'beat' no es el protagonista. Despacito, la canción de los puertorriqueños Luis Fonsi y Daddy Yankee que arrasó con decenas de premios en el mundo, no tiene un par esta vez. En las categorías más importantes de la noche: Grabación del Año, Álbum del Año y Mejor Canción del Año, solo aparece con reguetón y en dos de ellas el colombiano J Balvin, quien llega con ocho nominaciones en total. Balvin estará en competencia con sus canciones Mi gente, X y Downtown, además de su álbum 'Vibras'.



Junto a él, representando el reguetón en otras categorías, aparecen Yankee, Maluma, los puertorriqueños Ozuna y Bad Bunny, la colombiana Karol G y el estadounidense Nicky Jam. Sorpresivamente, en la categoría de Mejor Canción del Año no aparece en competencia ninguna del género urbano que nació en la década de los años 90.



Apenas se asoma con ritmos cercanos Robarte un beso de Sebastián Yatra y Carlos Vives. Allí compiten por el gramófono El David Aguilar con Embrujo, Laferte con Antes de ti, la banda colombiana Monsieur Periné con Bailar contigo, Lafourcade con Danza de gardenias, la española Rozalén con La puerta violeta y su compatriota Rosalía con Malamente, la puertorriqueña Kany García con Para siempre, Drexler con Telefonía y Fito Páez con Tu vida mi vida.



Dentro de los más nominados en las 49 categorías que se entregan, 10 de ellas en el evento central, aparecen después de Balvin Rosalía y Drexler con cinco y Monsieur Periné, Bomba Estéreo, Lafourcade y García con cuatro. El mexicano Luis Miguel reaparece con dos nominaciones a Mejor Álbum del Año y Mejor Álbum de Música Ranchera por su disco '¡México por siempre!' junto ala hija del cantante de rancheras Pepe Aguilar, Ángela Aguilar, quien además se ubicó con apenas 15 años de edad en la categoríaMejor Nuevo Artista.



Los argentinos Lucas & The Woods y Ella Es Tan Cargosa disputan el premio a Mejor Álbum Pop/Rock con sus producciones 'Pensacola Radio' y 'La Sangre buena', respectivamente, junto a Bambi, Comisario Pantera y Manolo García. La gala estará bajo la conducción de la actriz mexicana Ana de la Reguera y su compatriota el cantante Carlos Rivera, y tendrá en escena más de 15 artistas entre ellos la legendaria banda mexicana Maná, que será homenajeada con el Premio Persona del Año por sus tres décadas de carrera artística y filantrópica.