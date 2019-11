El Grammy Latino celebra 20 años sin mucho reguetón

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

En la celebración de los 20 años del Grammy Latino, el reguetón no dominará la fiesta.Varios artistas del género expresaron molestia al ser excluidos de las principales nominaciones del premio más importante de la música latina, que se entrega este jueves 14 de noviembre del 2019 en Las Vegas.

A la ceremonia antecedió, el miércoles, un homenaje que la Academia Latina de la Grabación rindió al cantautor colombiano Juanes como Persona del Año.



“Estoy realmente agradecido”, arrancó el artista de 47 años, que además tiene tres nominaciones.



“Mi corazón está inmenso”, siguió tras ver el desfile de grandes artistas, todos amigos, que le cantaron. “En mi sueño más ambicioso, nunca pensé que esto iba a pasar”.

Paloma Aristizabal, Dante Aristizabal, Karen Martinez, el músico honrado colombiano Juanes y Luna Aristizabal llegan a la Academia Latina de la Grabación 2019.