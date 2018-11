Goytisolo, Marías y Vitale, entre candidatos al Cervantes que se decidirá el próximo 15 de noviembre

LEA TAMBIÉN

Narradores como Luis Goytisolo, Enrique Vila Matas o Javier Marías y poetas como María Victoria Atencia o la uruguaya Ida Vitale son algunos de los candidatos al Premio Cervantes 2018, considerado el Nobel de literatura en castellano, un galardón que se falla mañana, 15 de noviembre del 2018.

Un fallo que llegará al día siguiente del fallecimiento del mexicano Fernando del Paso, Premio Cervantes 2015. Dotado con 125 000 euros (unos USD 140 000), el ganador de este año será anunciado por el ministro de Cultura y Deporte español, José Guirao.



Un galardón que en sus más de 40 años de vida solo ha reconocido a cuatro mujeres: las españolas María Zambrano (1988) y Ana María Matute (2010), la cubana Dulce María Loynaz (1992) y la mexicana Elena Poniatowska (2013).



El Cervantes cobra este año especial relevancia para el mundo de las letras pues no ha habido Premio Nobel de Literatura después de que la Academia sueca haya aplazado hasta 2019 su concesión.



Aunque no figura en las bases del premio, habitualmente se cumple una ley no escrita que reparte alternativamente el Cervantes entre Latinoamérica y España por lo que, dado que en 2017 lo ganó el nicaragüense Sergio Ramírez, este año correspondería a un autor español.



En el caso de que fuera un autor o autora de nacionalidad española, entre los nombres que se barajan para obtener el prestigioso galardón, además de Atencia, Goytisolo, Vila Matas y Marías, figuran Álvaro Pombo, Manuel Alcántara o Francisco Brines, entre otros.



Si el premio viaja al otro lado del Atlántico, los autores con más posibilidades son la uruguaya Ida Vitale y los chilenos Óscar Hahn y Antonio Skármeta. Creado en 1975 por el Ministerio de Cultura español, este premio reconoce la trayectoria de un escritor que con el conjunto de su obra haya contribuido a enriquecer el legado literario hispano.



A este galardón puede ser propuesto cualquier escritor cuya obra literaria esté escrita, totalmente o en su parte esencial, en esta lengua. Los candidatos pueden ser presentados por las Academias de la Lengua Española; los autores premiados en anteriores convocatorias; las instituciones que, por su naturaleza, fines o contenidos, estén vinculadas a la literatura en lengua castellana, y los miembros del jurado.



Desde su creación, el premio se falla a finales de año y es entregado el 23 de abril, día del fallecimiento de Miguel de Cervantes, en una ceremonia en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid), por el rey de España.