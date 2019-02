Los Goya, seducidos por la corrupción del filme 'El reino' pero 'Campeones' se llevó el premio a Mejor película

LEA TAMBIÉN

El magnético thriller sobre la corrupción en España 'El reino' dominó este sábado (2 de febrero del 2019) en los Premios Goya del cine español, pero cayó ante los imbatibles jugadores discapacitados de 'Campeones' en la categoría de Mejor película del año.

En la gala en Sevilla, que reivindicó la lucha contra la violencia machista, 'El reino' de Rodrigo Sorogoyen fue la película más premiada, llevándose siete estatuillas en trece nominaciones.



Aguda disección de la corrupción política de los últimos años en España, la película le dio a Sorogoyen, de 37 años, su primer Goya a mejor dirección, confirmándolo como uno de los nuevos grandes nombres del cine español.



La cinta sigue la historia de un político implicado de lleno en un escándalo de corrupción, interpretado por Antonio de la Torre, quien consiguió su ansiado Goya a mejor actor después de haber acumulado nominaciones en los últimos años.



Pero pese a ganar mejor guion original, mejor música o montaje, entre otros, no pudo imponerse en el premio más esperado de la noche, otorgado a la comedia 'Campeones' , un fenómeno de taquilla que emocionó al país.



Dirigida por Javier Fesser, es la historia de un equipo de baloncesto con jugadores con discapacidad intelectual, interpretados por actores no profesionales, que llegan a la final de un campeonato local.