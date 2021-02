Google abre plataforma de noticias de pago en Australia en intento de socavar ley de cobro de contenidos

El gigante tecnológico Google lanzó el viernes 5 de febrero de 2021 en Australia una plataforma que ofrece noticias por las que ha pagado, cerrando sus propios acuerdos de contenido con los editores en un intento de demostrar que la legislación propuesta por Canberra para imponer los pagos, una primicia mundial, es innecesaria.

La plataforma News Showcase, que sólo se había puesto en marcha en Brasil y Alemania, estaba prevista inicialmente para su lanzamiento el pasado mes de junio. Pero Google, propiedad de Alphabet Inc, retrasó los planes cuando Canberra se movilizó para que fuera un requisito legal que Google y Facebook pagaran a las empresas de medios de comunicación australianas por el contenido, algo sin precedentes en cualquier otro lugar del mundo.



La empresa tecnológica, que sigue presionando al Gobierno australiano en reuniones privadas, ha dicho anteriormente que la legislación era "inviable" y que, de aplicarse, la obligaría a retirarse del país.



Ahora que la legislación se encuentra en fase de investigación parlamentaria, el viernes News Showcase se pondrá en marcha en Australia pagando a siete medios de comunicación nacionales, entre ellos el Canberra Times, para utilizar sus contenidos.



Los detalles financieros de los acuerdos de contenido no fueron revelados, y el editor del Canberra Times, Australian Community Media, no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.



Google dijo el viernes en un comunicado que esperaba llegar a acuerdos con más editores australianos, cuya posición se ha visto reforzada por la agresiva lucha de Canberra contra Facebook y Google.



"Esto ofrece una alternativa al modelo propuesto por el Gobierno australiano", dijo Derek Wilding, profesor del Centro para la Transición de los Medios de Comunicación de la Universidad Tecnológica de Sydney.



"Lo que queda por ver es si los editores más grandes se apuntan al producto", dijo Wilding.



El mes pasado, Reuters informó de que había firmado un acuerdo con Google para ser el primer proveedor mundial de noticias en Google News Showcase. Reuters es propiedad del proveedor de noticias e información Thomson Reuters Corp.



Google declinó hacer más comentarios al respecto.



El mes pasado, Google y un lobby de editores franceses acordaron un marco de derechos de autor para que la empresa tecnológica pague a los editores de noticias por el contenido en línea, en una primicia para Europa.



Según la legislación propuesta por Canberra, Google y Facebook tendrían que pagar a los medios australianos por los contenidos incluidos en los resultados de las búsquedas o en los feeds de noticias. Si no llegan a un acuerdo con los editores, un árbitro nombrado por el Gobierno decidirá el precio.



Aunque la postura pública de Google sobre su posible salida del país sigue siendo firme, el ministro de Economía de Australia, Josh Frydenberg, dijo que el enfoque de Google había sido "constructivo" en los últimos días durante las reuniones privadas.



"El primer ministro (Scott Morrison), el ministro de Comunicaciones (Paul Fletcher) y yo mismo tuvimos una discusión muy constructiva con el jefe de Google justo ayer", dijo Frydenberg el viernes.



"En esa discusión (...) ellos se volvieron a comprometer con Australia, nosotros nos volvimos a comprometer (con la legislación)".