Google dice que pagará a editores por publicar noticias

Google anunció el jueves 25 de junio de 2020 que está dispuesto a pagar a empresas de noticias en tres países, incluido Brasil, con el fin de ayudar a un sector que atraviesa dificultades por la presión de gobiernos y de grupos de medios en todo el mundo.

Si bien no se conocen los detalles del plan, la medida puede representar un cambio significativo por parte del gigante de internet que seguiría el camino iniciado por Facebook y Apple, con la creación de productos noticiosos en asociación con medios de comunicación.



Google dijo que pagará a los socios de medios en tres países y cubrirá los costos de sitios de noticias de pago para dar a los usuarios acceso gratuito.



El programa comenzará “con publicaciones locales y nacionales en Alemania, Australia y Brasil” y está previsto que se expanda a más países, anunció Google.



“Una industria de noticias vibrante es importante, quizás ahora más que nunca, ya que la gente busca información con la que pueda contar en medio de una pandemia global y la creciente preocupación por la injusticia racial en todo el mundo”, dijo Brad Bender, vicepresiente de gestión de productos noticiosos de Google.



Google tiene la intención de pagar por “contenido de alta calidad para una nueva experiencia noticiosa que se lanzará a fines de este año”, para permitir a los grupos de medios de comunicación “monetizar su contenido a través de una experiencia de narración mejorada”, dijo Bender.



Industria de noticias en problemas



El movimiento se hace eco de la problemática de organizaciones de noticias que luchan contra la disminución de lectores de la prensa escrita y se enfrentan al desafío del nuevo ecosistema digital, donde los ingresos por publicidad están enfocados en plataformas tecnológicas como Google y Facebook.



Google fue acusado de desviar los ingresos en línea y su anuncio llega tras enfrentar batallas legales en Francia y Australia sobre su reticencia a pagar a los medios por lo que publica en la web.



El gigante californiano respondió a las críticas diciendo que ayuda a impulsar el tráfico y los ingresos de los sitios de noticias en línea e impulsó la iniciativa Google Noticias para colaborar con periodistas.



El plan de Google de pagar por publicar noticias precede a la iniciativa de Facebook de crear una “pestaña de noticias” en asociación con grupos de medios para promover el periodismo y frenar las noticias falsas.



Apple lanzó su aplicación de noticias en 2015, que apunta a promover la suscripción de medios de comunicación, y en 2019 añadió un servicio de pago llamado Apple News+ que comparte los ingresos con editores de periódicos y revistas.



Plan “vago y confuso”



El anuncio de Google no aclaró que impactó tendría la iniciativa ni cuánto dinero se invertirá en el plan.



David Chavern, presidente de la News Media Alliance, que representa al sector periodístico de Estados Unidos, dijo que el anuncio es “vago y confuso” y puede haber sido pensado para ayudar a Google a negociar sus batallas legales con los medios.



“Es un paso en la dirección correcta, pero uno bastante pequeño”, dijo.



La medida “podría traducirse en un aumento de los ingresos para un pequeño número de grandes editores en los grandes mercados y muy poco para los pequeños editores y editores en mercados pequeños”, dijo Rasmus Kleis Nielsen, que dirige el Instituto Reuters de la Universidad de Oxford para el estudio del periodismo, en Twitter.



Nikos Smyrnaois, profesor de medios de comunicación en la Universidad de Toulouse en Francia, dijo que el anuncio de Google marca un “punto de inflexión”, pero que puede no ayudar a un sector en conflicto.



“Encaja en una estrategia de dividir y conquistar”, dijo Smyrnaois. “El objetivo de Google no es remunerar a todos los demás”, agregó.



Dan Gillmor, un profesor de la Universidad Estatal de Arizona, dijo en Twitter: “Parece que Google elegirá a los ganadores. ¿Es lo que realmente querían, periodistas?"



Numerosas publicaciones de Europa y del mundo, incluida la AFP, pidieron a la Unión Europea tomar medidas para obligar a las empresas de internet a pagarles por la publicación del material que producen.



En abril, el organismo de Francia que supervisa la competencia en los mercados, dijo que Google debería empezar a pagar a los medios por mostrar su contenido y le ordenó iniciar negociaciones tras rehusarse a adaptarse a las nuevas normas europeas sobre propiedad intelectual digital.

Y a comienzos de este mes, Google rechazó una orden de Australia de compensar con cientos de millones de dólares anuales a medios locales de noticias impuesta en un acuerdo de reparto de ingresos.