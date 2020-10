Google rinde homenaje a Dolores Cacuango, en el aniversario 139 del nacimiento de la líder indígena

LEA TAMBIÉN

En su doodle de este lunes 26 de octubre de 2020, Google rinde homenaje a la líder indígena ecuatoriana Dolores Cacuango, una de las figuras más emblemáticas en la lucha por los derechos de los pueblos indígenas en Ecuador. Cacuango nació el 26 de octubre de 1881 y hoy es el aniversario 139 de su nacimiento. Al ingresar a Google, la página muestra una ilustración de la líder.

La líder es reconocida por ser una de las ideólogas de la primera organización indígena del país, la Federación Ecuatoriana de Indios (FEI) -creada en 1944 bajo el manto ideológico del Partido Comunista Ecuatoriano-. La lucha por los derechos de las mujeres indígenas -quienes sufrían constantemente de violencia física, sexual y económica por parte de sus patronos y capataces- fue uno de sus pilares.



También fue un personaje clave en las rebeliones indígenas que precedieron a la Reforma Agraria de 1964, el primer proceso de territorialización en el país. Junto a Luisa Gómez de la Torre, una educadora feminista, fundó la primera escuela bilingüe (kichwa-español) del Ecuador en 1947.



Dolores Cacuango era originaria de Cayambe, en Pichincha. Y fue en esa misma zona donde comenzó a congregar a las primeras organizaciones y sindicatos que lideró.

Video: YouTube, cuenta: Fabián Patinho (Archivos de 1969 del cineasta sueco Rolf Blomberg)



Allí centró su lucha, se ganó la simpatía de los jornaleros explotados, la confianza de los campesinos organizados y la antipatía de buena parte de los hacendados de la zona a raíz de sus fervientes discursos en kichwa y en español en defensa de la igualdad. Cacuango logró traer unidad al movimiento indígena, sin haber tenido nunca la oportunidad de aprender a leer y a escribir.



En 1927, se casó con Luis Catucuamba. Tuvieron nueve hijos, pero solo sobrevivió uno, ante los inexistentes cuidados de salud para las poblaciones indígenas a lo largo del país. Su vida la dividió entre labrar la tierra y los levantamientos de las comunidades de su zona.



Una de las primeras huelgas en las que participó fue el alzamiento de la hacienda Olmedo, en 1931. En esta, las mujeres hacían labores de vigilancia, reclutamiento y espionaje. Arriesgaban así sus vidas ante patronos armados y oficiales del Ejército. En esa ocasión, los indígenas organizados realizaron una multitudinaria marcha que llegó hasta Quito.

Fue ese el punto de partida para la fundación de los primeros sindicatos indígenas del Ecuador, junto a los líderes Ricardo Paredes, Luis Felipe Chávez, Eleodoro Noboa y Rubén Rodríguez. El sindicato donde militó Dolores, en Cayambe, fue llamado Tierra Libre.



Ese mismo año, junto al líder Jesús Gualavisí, organizó el I Congreso Indígena del Ecuador con apoyo del Partido Socialista Ecuatoriano. Iba a celebrarse en Cayambe, pero su realización fue impedida por las autoridades.



El presidente Isidro Ayora, quien fue llamado por oficiales del Ejército a presidir la Segunda Junta de Gobierno Provisional después de la Revolución Juliana, mandó a reprimir la organización del evento.



A su regreso, personal del Ejército llegó hasta sus viviendas e incendiaron sus chozas. Así, Dolores, su esposo y su hijo se quedaron sin hogar. Isidro Ayora, médico de profesión, se dedicó a la agricultura después de su mandato. Fundó la Asociación Ganadera Holstein Friesian. Fue este uno de los episodios que marcó la vida de Dolores. Generó que, lejos de callar su voz ante las injusticias, dedicara palabras aún más fervientes contra la explotación de sus pares.



Fueron décadas de organización y de esquivar la represión de las autoridades. Finalmente, en 1964, su lucha finalmente se vería retribuida con la firma de la primera ley de Reforma Agraria en el país. La norma no era un texto revolucionario. Sin embargo, fue un primer paso para evitar la inactividad e impulsar la productividad de grandes propietarios de tierra.



En 1970, durante el quinto gobierno de José María Velasco Ibarra, esta reforma recibió un impulso mediante el Decreto de Abolición del Trabajo Precario en la Agricultura.



Dolores Cacuango falleció rodeada de unos pocos familiares en 1971, después de pasar una vejez muy dura y sin atención médica. Dos años más tarde, en 1973, se aprobaba una segunda Reforma Agraria. En esta ocasión, se incluía por primera vez las relaciones no salariales como causal de expropación. En otras palabras, se prohibían por primera vez los huasipungos. Cacuango no alcanzó a ver esta reforma, pero su legado continúa vivo en las nuevas generaciones de indígenas organizados.



Pese a que han existido avances y desde la década de 1990 el movimiento indígena cuenta con un aparataje nacional consolidado, Ecuador todavía mantiene deudas históricas con este segmento de su población, en cuestiones referentes a tierra, empleo, educación y acceso a salud pública.