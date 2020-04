Google hace gratuita su herramienta de videoconferencias y desafía a Zoom

LEA TAMBIÉN

Google, filial de Alphabet Inc, dijo el miércoles 29 de abril de 2020 que se podrán celebrar pronto videoconferencias gratuitas en Meet, convirtiendo esta herramienta, hasta ahora solo para empresas, en un gran rival para Zoom y otras aplicaciones deseosas de captar usuarios en mitad de la pandemia de coronavirus.

Zoom Video Communications Inc, Skype de Microsoft Corp y Messenger de Facebook introdujeron características este mes para atraer a usuarios, en un momento en que no pueden salir de casa y buscan opciones gratuitas para poder conectarse con sus amigos y familiares por medio del video a través de Internet.



No obstante, Meet, que tiene 100 millones de usuarios diarios, requería tener una cuenta con Google para empresas o instituciones educativas para establecer llamadas.

Aunque Google ha ofrecido durante mucho tiempo versiones gratuitas de herramientas empresariales como Gmail y Google Docs, no había un equivalente para Meet, un servicio más reciente lanzado hace tres años.



La compañía abrirá gradualmente Meet en las próximas semanas, y los usuarios podrán empezar a inscribirse ya. Google ha ofrecido videoconferencias gratuitas durante casi 12 años a través de Hangouts, pero su popularidad disminuyó por considerarse anticuada desde el punto de vista de seguridad y tecnológico. La empresa también mantiene Duo, una aplicación de videollamadas solo accesible a través de teléfonos inteligentes.



Smita Hashim, directora de gestión de productos de Google, dijo en una entrevista que la empresa recomienda a los consumidores el uso de Meet antes que Hangouts.



"Dado que el covid-19 ha tenido un impacto en la vida de todos, sentimos que había una razón para llevar a todos algo desarrollado primero para empresas", dijo, en referencia a la enfermedad causada por el nuevo coronavirus. "Es un producto más seguro, fiable y moderno".



Las llamadas a través de Meet pasan por los servidores de Google, lo que le permite ofrecer subtítulos automáticos, solucionar problemas y cumplir con los requisitos legales en materia de privacidad. Pero dichas llamadas no serán almacenadas. Las empresas y las escuelas tendrán acceso exclusivo a la grabación de las reuniones y a otras opciones.



Google genera ingresos de muchos de sus servicios gratuitos al colocar anuncios en ellos o al recopilar datos sobre el comportamiento de los usuarios para personalizarlos. Esto no será así en el caso de Meet, dijo Hashim.



La filial de servicios en la nube de Google, que desarrolló Meet, no utiliza los datos de los clientes para la publicidad y eso también se aplicará a los usuarios gratuitos, dijo.



Alphabet anunció el martes que los ingresos del primer trimestre fueron mejores de lo esperado dado el estado de la economía. Asimismo, sus ejecutivos dijeron que merece la pena impulsar ahora los servicios gratuitos, ya que generarán fidelidad en sus usuarios a largo plazo.