Google Earth permitió hallar los restos de hombre que desapareció en 1997

Nadie sabía nada de William Moldt desde noviembre de 1997. El hombre, de 40 años, había salido a un club nocturno y nunca regresó a casa. En ese entonces, la Policía abrió una investigación por desaparición, pero luego de un tiempo el caso se archivó. 22 años después, gracias a Google Earth, sus restos fueron hallados.

Según informa la cadena británica BBC, el pasado 28 de agosto del 2019, la Policía recibió reportes de que se halló un automóvil en un estanque ubicado en Wellington (Florida). Una persona que estaba utilizando la plataforma Google Earth vio el vehículo e hizo el reporte.



Un reporte de Charley Project, una base de datos en línea de casos no resueltos en Estados Unidos asegura que "sorprendentemente, un vehículo había estado visible en una imagen satelital del área de Google Earth desde el 2007, pero nadie había notado el auto hasta el 2019".



Cuando las autoridades sacaron el vehículo del agua, dice la BBC, un esqueleto fue hallado en su interior. Una semana después, los restos fueron identificados y se determinó que pertenecieron a Moldt.



La investigación, según declaró un representante de la Policía de Palm Beach a BBC, apunta a que Moldt perdió el control de su automóvil y cayó en el estanque. Añadió que durante la investigación inicial no se hallaron evidencias de que el hombre hubiera tenido un accidente de tránsito.



En Google Earth se puede apreciar claramente el vehículo hundido en el estanque que se encuentra en medio de un complejo de casas.

Según un reporte del National Missing and Unidentified Persons System de Estados Unidos citado por la BBC, Moldt salió del club nocturno a eso de las 23:00. "No parecía estar intoxicado y se fue solo en su carro. No era un bebedor frecuente, pero sí tomó algunos tragos en el bar", dice el reporte.

Moldt llamó a su novia a eso de las 21:30 para informarle que pronto llegaría a casa, pero nunca llegó. Según la BBC, los familiares del hombre ya fueron informados del hallazgo.