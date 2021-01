Google amenaza con bloquear su motor de búsqueda en Australia si tiene que pagar por las noticias

Google, parte del grupo Alphabet Inc., dijo el viernes 22 de enero de 2021 que bloquearía su motor de búsqueda en Australia si el Gobierno sigue adelante con un nuevo código que obligaría al grupo y a Facebook a pagar a las empresas de medios de comunicación por el derecho a utilizar sus contenidos.

La amenaza de Google intensifica una batalla con grupos editoriales como News Corp que está siendo seguida de cerca en todo el mundo. El gigante de las búsquedas había advertido que sus 19 millones de usuarios australianos se enfrentarían a una degradación de las búsquedas y de la experiencia en YouTube si se aplica el nuevo código.



Australia está a punto de aprobar leyes que obligarían a los gigantes tecnológicos a negociar pagos con editores y medios de comunicación locales por contenidos incluidos en los resultados de las búsquedas o en las noticias. Si no pueden llegar a un acuerdo, un árbitro nombrado por el Gobierno decidirá el precio.



"Si esta versión del Código se convirtiera en ley, no tendríamos más remedio que dejar de ofrecer las búsquedas de Google en Australia", declaró Mel Silva, director general para Australia y Nueva Zelanda, ante una comisión del Senado.



Silva no mencionó a YouTube en los comentarios, ya que se espera que el servicio de vídeo quede exento en virtud de las revisiones del código realizadas el mes pasado.



Los comentarios de Google provocaron una durísima réplica del primer ministro australiano, Scott Morrison, quien dijo que el país establece sus normas para "las cosas que se pueden hacer en Australia".



"La gente que quiera trabajar así en Australia, es muy bienvenida. Pero no respondemos a las amenazas", dijo Morrison a los periodistas.



En la investigación, el presidente de la Comisión Australiana de la Competencia y el Consumidor, Rod Sims, que ha supervisado las nuevas normas, dijo que no podía predecir lo que harían los gigantes tecnológicos, pero afirmó que "siempre hay maniobras extremas en las negociaciones serias".



Google ha calificado el código de excesivamente amplio y ha dicho que, sin revisiones, sería demasiado arriesgado ofrecer incluso una herramienta de búsqueda limitada. La empresa no revela su facturación en Australia, pero los anuncios de búsqueda son su mayor contribución a los ingresos y beneficios a nivel mundial.



El Gobierno de Estados Unidos ha pedido esta semana a Australia que deseche las leyes propuestas, que cuentan con un amplio apoyo político, y ha sugerido que, en su lugar, el país adopte un código voluntario.



Australia anunció la legislación el mes pasado después de que una investigación determinara que Google y el gigante de las redes sociales Facebook tenían demasiado poder de mercado en la industria de los medios de comunicación, una situación que, según dijo, suponía una amenaza potencial para el buen funcionamiento de la democracia.



La amenaza de Google de limitar sus servicios en Australia se produjo apenas unas horas después de que el gigante de Internet llegara a un acuerdo de pago de contenidos con algunos editores de noticias franceses como parte de una iniciativa de tres años y USD 1 300 millones para apoyar a los editores.



El testimonio de Google "forma parte de un patrón de comportamiento amenazante que resulta escalofriante para cualquiera que valore nuestra democracia", dijo Peter Lewis, director del Centro de Tecnología Responsable del Instituto de Australia.