Adulto mayor golpeó a hombre que le tosió en el rostro dentro de un ascensor

La pandemia de coronavirus, que ha cambiado por completo nuestra cotidianidad, ha dejado varios casos de intolerancia e irresponsabilidad. El más reciente caso se presentó en Estados Unidos, donde actualmente ya se han registrado más de 18 millones de contagios y más de 300 000 decesos. Allí un hombre le tosió a un adulto mayor directamente en su cara y sin usar un tapabocas.

Los hechos quedaron registrados en la cámara de seguridad de un ascensor en el que se encontraban inicialmente tres personas. Cuando las puertas de este se estaban cerrando, un hombre forzó la puerta e ingresó a las malas.



Las personas que ya estaban ahí le pidieron que esperara afuera para no aglomerarse en la cabina y así respetar con las medidas de bioseguridad impuestas durante la pandemia para evitar la propagación del virus.



Sin embargo, el hombre ignoró los comentarios y, en vez de salir del ascensor, se bajó el tapabocas y le tosió encima al adulto mayor que le reclamaba.



El adulto mayor, ni corto ni perezoso, decidió darle una lección al irrespetuoso hombre. Dejó a un lado un carrito de mercado que llevaba y agarró al sujeto del cabello. Lo golpeó un par de veces contra las paredes del ascensor y finalmente lo sometió en el suelo.



Al final, el fuerte hombre de la tercera edad sacó al sujeto arrastrado del ascensor y volvió a entrar junto a la mujer que lo acompañaba. El hombre volvió a intentar entrar pero el anciano no lo dejó y lo empujó.



En redes sociales, donde se ha viralizado el video, algunas personas han comentado que la violencia no es la solución ante estas situaciones. Sin embargo, la mayoría han aplaudido la actitud del adulto mayor asegurando que el “desadaptado” sujeto merecía una lección.



El caso generó especial indignación debido a que es ampliamente conocido que la covid-19, enfermedad producida por el nuevo coronavirus, es más peligrosa en las personas mayores.

De hecho, esto ha provocado que, tras el anuncio de la aprobación de distintas vacunas en el mundo, los gobiernos hayan decidido que uno de los grupos poblacionales priorizados sea el de las personas de la tercera edad.