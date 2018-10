El Gobierno de Guatemala niega el ingreso a la banda sueca Marduk

LEA TAMBIÉN

El Gobierno de Guatemala negó el jueves 11 de octubre del 2018 el ingreso al país a la banda sueca de black metal Marduk, que tenía previsto ofrecer un concierto en la capital en la noche.

La portavoz de la Dirección General de Migración, Alejandra Mena, confirmó a la prensa que "efectivamente se rechazó el ingreso" de los integrantes de este grupo musical atendiendo a lo establecido en un decreto resolutivo del Congreso. "Migración actuó conforme a la ley", acotó.

El Parlamento guatemalteco aprobó el pasado 26 de septiembre un punto resolutivo, no vinculante legalmente, para que los integrantes de la agrupación y cualquier persona relacionada a ellos no puedan entrar al país por su contenido inmoral.



Esto se produjo después de que el diputado opositor Aníbal Rojas pidiera al ministro de Cultura y Deporte de Guatemala, José Luis Chea, que cancelara el concierto de la banda sueca por el "contenido satánico de sus canciones".



En una misiva, Rojas, de Visión con Valores (Viva), decía que en las redes sociales hay una petición para cancelar este concierto, pues "el satanismo que predica" el grupo "no tiene ningún tipo de relación con el arte".



"La letra de sus canciones es destructiva y atenta contra los valores morales, ya que predican las ideas de muerte que predicaba el Tercer Reich (de quien se dice profesaba el paganismo y el misticismo) durante el periodo nacional socialista alemán", abunda la carta.



Marduk, fundada en 1990 por el guitarrista Morgan Steinmeyer Hkansson, promulga -según el diputado- una ideología que despierta "antipatía general" no solo en Guatemala, sino que "hay precedentes en varios países de que sus conciertos han sido cancelados".



"Los integrantes de la banda Marduk se autoproclaman como los nuevos neonazis modernos y entre otras cosas reclaman la vuelta de los valores paganos; sin ir más lejos, uno de sus últimos álbumes Frontschewein trataba precisamente sobre cuestiones bélicas del Ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial", continúa.



La banda, que tenía previsto ofrecer este concierto en Guatemala en el marco de una gira por Latinoamérica, también se vio obligada a cancelar sus actuaciones en Ciudad de Panamá y Bogotá, por no conseguir los permisos correspondientes.