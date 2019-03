Gloria Trevi: 'No soy feminista desde hace mucho tiempo'

LEA TAMBIÉN

La cantautora mexicana Gloria Trevi considera su misión "mover la conciencia" para ayudar a las jóvenes a tener el poder de decidir sobre sus vidas con canciones como Hijoepu#, que estrena hoy, 15 de marzo del 2019, en colaboración con Karol G., aunque aseguró que dejó de ser feminista hace mucho tiempo.

"Creo que nací siendo feminista" y luego "me convertí en humanista", dijo Trevi en una entrevista telefónica con Efe.



"Recuerdo que cuando era niña pensaba que las mujeres éramos superiores a los hombres, pero la vida me hizo tragarme mis palabras. Cuando me pasó lo que me pasó, aprendí que todos los seres humanos podemos ser grandes e infames", subrayó.



Cuando dice "lo que me pasó" la artista mexicana se refiere a los años que pasó al lado Sergio Andrade, un promotor artístico mexicano que estuvo preso siete años por corrupción y abuso de menores.



Por su asociación con él Trevi pasó casi cinco años en la cárcel, para luego ser encontrada inocente.



"El corazón no es femenino o masculino y es débil ante alguien que sabe manipularlo", explicó como conclusión.



Por eso sigue elevando su voz para empoderar a las mujeres y luchar a favor de la equidad. "Es algo que nos va a ayudar a todos, a la sociedad en general", aseguró.



Se declaró además aliada de los que luchan por la legalización del aborto, a pesar de que su fe le ha enseñado que la vida comienza en el momento de la concepción.



"Cuando una mujer decide terminar un embarazo, no hay quien la pare. Entonces perdemos dos vidas", indicó.



"Eso no quiere decir que esté de acuerdo con el aborto. Quiere decir que estoy en contra de que se usen los embarazos, ya sea para mantenerlos o terminarlos, como armas para controlar a las mujeres y enriquecer a algunos.



Me parece que si es legal y hay reglas claras sería mejor para todos", indicó.

"La verdad es que si los hombres fueran los que se embarazaran no habría debate. El aborto sería legal sin mayores discusiones", subrayó.



Después de decir que lo único que le avergonzaría de sus hijos es saber que han maltratado a una mujer, Trevi, de 51 años, apunta que su música es un arma esencial para cumplir con su misión.



"Los artistas podemos cambiarle la mentalidad a mucha gente. No solo con nuestras canciones, que son poderosas. También con los videos, con nuestra ropa, nuestras declaraciones y nuestras interacciones en las redes. Son herramientas para hacer pensar, o escandalizar para mover la conciencia", indicó.



Como ejemplo puso su nueva canción Hijoepu#. "No es solo un tema para subrayar que no hay que aguantar a infieles. "La idea es que las chavas (chicas jóvenes) vean que el que las traicionó es él, no la otra. Qué hay que unirse hasta en estos casos", manifestó.

Video: Youtube Cuenta: Karolgmusic



En el video, que también se estrenó hoy, Trevi y Karol G. se alían para hacerle pagar al que las traicionó. Es moderno, ágil, divertido y muestra a las dos estrellas latinas en todo su esplendor.



Detrás de esta mancuerna, que parece tan orgánica como la de Thalía con Natti Natasha en "No me acuerdo", hay según Trevi, una experiencia de vida compartida y una afinidad espiritual que la tiene convencida que fue producto de lo que llama la "dioscidencia".



"Karol G. se ha enfrentado por años a críticas y comentarios por su imagen, pero no ha perdido su esencia. Es algo que yo conozco bien", precisa la artista, quien conoció a la reguetonera colombiana de 28 años el año pasado en Miami durante la entrega de los Premios Musa.



"Cuando Karol habla tiene a Dios en sus palabras. Es una persona transparente. Tiene una energía muy bonita y es muy cercana a sus padres", agregó. Eso y la carrera que ha desarrollado la convenció de que era la mujer ideal de la nueva camada de artistas femeninas con la que quería colaborar.

Gloria Trevi indicó que su química con la colombiana fue tal que decidieron compartir desde septiembre la parte en Estados Unidos de la gira "Diosa de la noche". "Cada quien va a tener su segmento y también compartiremos en el escenario. Va a ser una explosión maravillosa", aseguró.